Ecco un dolce che abbina bene due gusti complementari, la dolcezza della mela con l’acidità attenuata del limone. Un dolce soffice con uno dei frutti più apprezzati nel periodo autunnale e invernale, arricchito del profumo caratteristico del limone. Facciamo spazio allora ad una soffice cupoletta di mele e una pioggerellina di salsa di limone.

Ingredienti per 6 persone

300 gr mele golden;

100 gr di burro;

100 gr di zucchero;

80 gr di farina;

1 bustina cannella in polvere;

2 uova;

1 limone;

1 pizzico di bicarbonato.

Ingredienti della salsa

100 gr di zucchero;

20 gr di farina;

2 tuorli;

20 gr di burro;

8 cucchiai di succo di limone;

scorza grattugiata di mezzo limone.

Preparazione della torta

Si tagliano le mele a forma di dadi, che vengono bagnati nel succo di limone.

In una ciotola capiente si impastano insieme 80 gr di burro, lo zucchero, le 2 uova uno per volta, la farina, i dadini di mela, la cannella per mezzo cucchiaino e il bicarbonato.

Si unge lo stampo se possibile quadrato con il burro che avanza, e si versa in esso l’impasto. Si inforna per 40 minuti a 180 gradi. Intanto si prepara la crema al limone.

Preparazione della crema al limone

Si versa in una casseruola lo zucchero, la farina, i 2 tuorli e 8 cucchiai di acqua fredda. Quindi si mescola fino a quando non si ottiene un composto cremoso, liscio e senza grumi. Si mette poi a cuocere a bagnomaria per 10 minuti, mescolando di continuo con un cucchiaio di legno. Alla fine si aggiunge il burro, il succo e la scorza di limone.

Pronta da servire. Facciamo spazio ad una soffice cupoletta di mele e una pioggerellina di salsa al limone

Quando la torta è pronta si lascia raffreddare un po’ e la si tira fuori dallo stampo per metterla su un vassoio. A parte si sistema la salsa di limone e si presentano in tavola.

Ecco una torta che piacerà sicuramente ai bambini, che amano molto sia le mele che il limone.

In questo articolo una guida per scegliere bene la farina per dolci.