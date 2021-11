Sappiamo bene quanto le truffe siano sempre più comuni. Soprattutto ora che il web offre la possibilità ai malfattori di avere accesso più facilmente a dati e informazioni personali delle povere vittime. Purtroppo, con l’avvento della tecnologia, non è diventato solo più facile comunicare. Anche truffare e ingannare, infatti, sembra essere davvero più semplice. Quindi, per riuscire a non cadere in trappola, ciò che dobbiamo fare è rimanere costantemente informati sulle nuove truffe in atto. In questo modo, sarà più facile riconoscerle e, di conseguenza, sarà più semplice anche difenderci senza cadere nell’astuta trappola che i malfattori stanno tessendo per noi.

Facciamo seriamente attenzione a questa chiamata perché è una truffa che potrebbe costare caro ad alcuni

Per esempio, già in questo nostro precedente articolo, avevamo indicato una truffa davvero ben congegnata. La differenza è che questa si svolge via messaggio e, per essere più esatti, sfrutta proprio la piattaforma di WhatsApp per andare in porto. Oppure, ancora in un altro articolo, avevamo indicato un’ennesima truffa che avviene in presenza, proprio dinanzi al bancomat dove stiamo ritirando i contanti di cui abbiamo bisogno. Oggi continuiamo la lista degli inganni per essere certi di riuscire a sventarli tutti e analizziamone uno piuttosto comune che potrebbe coinvolgere anche noi. Quest’ultimo, di cui vogliamo parlare oggi, avviene attraverso una chiamata.

Ecco cosa viene esattamente detto durante la chiamata e come possiamo difenderci per evitare di essere ingannati

La truffa in realtà è tanto basica e proprio per questo, in modo paradossale, sembra essere piuttosto efficace. La chiamata arriva al nostro telefono fisso di casa e molti di noi, non potendo neanche leggere il numero di provenienza, rispondono come da consuetudine. In questo caso, i malviventi si concentrano soprattutto su case dove vivono persone più anziane o più facilmente adescabili. La chiamata sarà semplice e il nostro interlocutore spiegherà in breve che nostro nipote/amico/figlio è all’ospedale e che bisogna pagare delle cure urgenti. Il malvivente, inoltre, ci informerà che una persona potrebbe passare a ritirare il denaro o dell’oro in caso direttamente a casa in pochi minuti, per riuscire a salvare la persona a noi cara.

E, per quanto questa truffa possa sembrare assurda e facilmente intuibile, ha mietuto delle vittime. Dunque, è sempre meglio stare attenti e avere più informazioni possibili per poterla sventare. Quindi, ora sappiamo tutto ciò che ci serve. Perciò, facciamo seriamente attenzione a questa chiamata perché è una truffa che potrebbe costare caro ad alcuni.

