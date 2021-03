Dobbiamo fare molta attenzione quando cerchiamo di risparmiare. Innanzitutto dobbiamo mettere in piedi dei metodi molto buoni per ridurre le spese o per aumentare le entrate. E poi dobbiamo stare attenti, perché le insidie che aumentano i costi sono all’ordine del giorno. Oggi ne vedremo una in particolare, che tocca un po’ tutti. Facciamo sempre un errore di fronte alla televisione che ci costa tantissimi soldi: ecco quale.

L’interruzione pubblicitaria

Sappiamo bene tutti come funziona la pubblicità: cerca di creare in noi dei bisogni che prima non avevamo. E così finisce che noi spendiamo soldi per cose che non ci servono.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Forse molti di noi pensano di essere immuni alle pubblicità, e di prestare ben poca attenzione a ciò che passa in televisione durante le pause. Ebbene, non è così: i colori, la musichetta accattivante, e la regia della pubblicità hanno un effetto profondo su di noi. Senza accorgercene, quando andremo al supermercato penseremo alla pubblicità vista, ed alla musichetta che lo accompagna. Ancora peggio se al suo interno c’è una celebrità che ci piace: in tal caso l’effetto sul nostro subconscio è davvero forte.

Insomma, le pubblicità sono confezionate per farci inconsciamente adorare i prodotti che ci vengono presentati. E questo, sul lungo periodo, ci costa tanto facendoci comprare un sacco di cose poco utili. Per evitare questo inconveniente c’è un solo rimedio: non guardare affatto la pubblicità.

Come evitare l’errore di fronte alla televisione

Quasi tutti approfittano delle pause pubblicitarie per andare un attimo in bagno, o per andare ad aprirsi una birra. Ma spesso non basta, e quando torniamo ci dobbiamo sorbire ancora diversi spot, esponendoci ai rischi di cui abbiamo parlato.

Per risolvere bisogna proprio mettere in piedi un sistema che ci impedisca del tutto di vedere le pubblicità. Ad esempio, possiamo andare a prepararci uno spuntino, che richieda qualche minuto di preparazione. Oppure, se ci sentiamo davvero multitasking, ci teniamo a portata un libro e leggiamo due pagine durante la pubblicità.

Insomma, facciamo sempre un errore di fronte alla televisione che ci costa tantissimi soldi. Cerchiamo di mettere in piedi delle abitudini facili che ci permettono di stare lontani dalla televisione durante l’interezza della pubblicità.