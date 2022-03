Le temperature fredde di questo periodo e il cambio di stagione imminente potrebbero farci sentire stanchi e affaticati. Il clima, infatti, influisce sul nostro stato di salute e per questo dobbiamo imparare a proteggerci dall’interno.

Il modo migliore per farlo è mangiare alimenti che siano buoni e ricchi di sostanze nutritive, ottimi per il nostro organismo. Una delle migliori scelte che possiamo fare per il nostro organismo è acquistare la verdura di stagione, vantaggiosa perché fornita naturalmente dal terreno.

Negli scaffali dei supermercati, in questi giorni, possiamo vedere una verdura davvero molto snobbata, e, ingiustamente, sottovalutata. Molte persone, infatti, non sanno quanto faccia bene alla salute, perché ricca di preziosi minerali e vitamine importanti, come la A e la C. Si tratta degli agretti, ottimi per preparare una frittata che è una vera squisitezza e velocissima da preparare.

Un vero concentrato di ferro, calcio e non solo

Pochi lo sanno, ma gli agretti sono un’ottima verdura.

Sono ricchissimi di minerali e, oltre alle vitamine, mangiandoli potremo fare il pieno di magnesio, fosforo, potassio, calcio e ferro. Inoltre, sarebbero molto utili per depurare l’intestino e infatti potrebbero avere anche un effetto lievemente lassativo.

Facciamo scorta di ferro, calcio, fosforo e vitamina C con questa strepitosa verdura di stagione molto sottovalutata

Per questa ricetta non useremo le uova, quindi la nostra frittata sarà anche molto leggera. Non è facile trovare una frittata così facile da digerire ed è ottima anche per chi è a dieta o è alla ricerca di un piatto leggero e veloce.

Ci servirà un mazzo di agretti da circa 150 grammi, di quelli che si trovano normalmente al supermercato. Inizieremo, quindi, a lavarli molto bene e a tagliarli, eliminando le estremità più radicali.

Tagliamo il resto degli agretti in pezzi più piccoli e mettiamo a rosolare il tutto in padella, con un filo d’olio e un paio di spicchi di aglio. In base ai nostri gusti, in questa fase potremmo aggiungere in padella anche del peperoncino.

Mescoliamo gli agretti, aggiungiamo un po’ di sale e lasciamoli cuocere per qualche minuto.

Questo ingrediente renderà il tutto ancora più saporito

Prendiamo una ciotola e versiamo al suo interno 200 grammi di farina di ceci. Questa farina è molto saporita, gustosa ed è perfetta anche per chi è celiaco. Ricordiamo, inoltre, che con i ceci si può preparare questo snack ottimo per il cuore e pronto in 5 minuti.

Alla farina, aggiungiamo anche un pizzico di sale, mezzo cucchiaino di bicarbonato, 200 ml di latte e 1 cucchiaio di olio EVO.

A questo punto, per rendere il tutto ancora più saporito, potremo aggiungere circa 20 grammi di aceto di mele, più dolce di quello classico. Terminiamo aggiungendo i nostri agretti precotti, quindi mescoliamo il tutto.

Mettiamo una padella sul fuoco, sporchiamola con dell’olio e versiamo al suo interno il nostro composto. Lasciamo cuocere per qualche minuto, finché noteremo che la frittata inizierà a solidificarsi. Dopodiché, prendiamo una spatola e giriamo la frittata dall’altro lato, aiutandoci con un piatto.

Dunque, facciamo scorta di ferro, calcio, fosforo con questa super ricetta, così buona, facile e divertente che ce ne innamoreremo perdutamente.