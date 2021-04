Quando si decide di adottare un cane si compie un grande atto d’amore. Il rapporto che si instaura tra cane e padrone è speciale e unico. Sono in grado di riempire le nostre giornate di amore e affetto. Sono sempre lì a giocare con noi, a consolarci quando siamo tristi e a darci tutto l’amore che possono offrire.

Il loro comportamento è prettamente fisico e ogni gesto deve essere interpretato con cura.

Delle volte, però, agiscono in modo diverso dal solito. Assumono un comportamento che mai hanno assunto prima. Cerchiamo di capire il perché di questi gesti anomali e analizziamoli.

I comportamenti dei cani quando richiedono attenzioni

Facciamo molta attenzione perché se i nostri cani si comportano in questi modi inconsueti e strani vogliono sicuramente comunicarci qualcosa. Hanno bisogno di più affetto e coccole.

Il cane abbaia e piagnucola continuamente. Se il comportamento del cane cambia repentinamente, cioè da docile e calmo diventa rumoroso e agitato, sta cercando di comunicarci qualcosa. Cerca di attirare la nostra attenzione ed esprimere un suo stato d’animo o un malessere. Probabilmente si sente trascurato e cerca di comunicarcelo in questo modo. I cuccioli ad esempio, piangono spesso di notte per non restare da soli al buio.

Distrugge e morde gli oggetti. Mordicchiare gli oggetti, o le mani, è un comportamento tipico del cane. Soprattutto da cucciolo. Ma quando comincia a farlo in maniera compulsiva, sta cercando di comunicarci un malessere. Probabilmente, complice il lavoro, siamo stati lontani da lui e non gli abbiamo dimostrato tutto l’affetto di cui ha bisogno. Ritagliamoci un momento da dedicargli, per esprimergli tutto il nostro amore.

Dorme tutto il giorno. Spesso torniamo a casa dopo una giornata di lavoro e troviamo il cane sul nostro letto a dormire. Ci vuole comunicare qualcosa? Probabilmente ha nostalgia di noi e gli siamo mancati durante il giorno. Cerchiamo di giocare con lui o fare lunghe passeggiate evitando di dargli solo coccole frettolose.

Altri comportamenti per attirare l’attenzione

Il nostro cane ci vuole comunicare qualcosa anche quando ci porta tutti i suoi giochi, ci insegue per tutta la casa o ancora, si morde la coda.

Facciamo molta attenzione perché se i nostri cani si comportano in questi modi inconsueti e strani vogliono sicuramente comunicarci qualcosa. Ritagliamoci più tempo per giocare con loro e mostrargli il nostro affetto.