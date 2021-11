Chi crede nell’oroscopo e cerca risposte nelle stelle sa bene che molti dei tratti del carattere sono determinati dal segno di nascita. Proprio nei giorni scorsi abbiamo scoperto i segni più vendicativi che non dovremmo mai far arrabbiare. In questo articolo, invece, abbiamo visto i meno bravi sotto le lenzuola. Oggi analizzeremo un altro tratto della personalità decisamente negativo: la manipolazione. Quindi, facciamo molta attenzione a questi segni zodiacali perché secondo l’oroscopo probabilmente tenteranno di manipolarci. Proveranno a farci fare quello che vogliono e forse non ce ne accorgeremo nemmeno. È il momento di imparare a prendere le giuste contromisure.

Ai piedi del podio, nella classifica dei segni più manipolatori dello zodiaco, troviamo il Cancro. La sua manipolazione è molto subdola, in quanto lavorerà sopratutto sulle emozioni. I Cancro tendono ad avere spesso un atteggiamento passivo-aggressivo, hanno bisogno di sentirsi amati e faranno di tutto per ottenere attenzioni. Anche sfruttare le debolezze degli altri. In più, sono dei veri e propri maestri nel rigirare la frittata in mezzo a una discussione.

Medaglia di bronzo di manipolazione per i nati sotto il segno della Bilancia. I Bilancia sono estremamente riflessivi e spesso “lavorano” per mantenere l’equilibrio e la pace. E lo faranno anche quando non ci sono le condizioni, arrivando perfino a mentire. Il loro modo di manipolare è decisamente tranquillo, ma l’obiettivo è uno solo: quello di far apparire il proprio punto di vista come quello giusto.

Il secondo segno più manipolatore dello zodiaco è l’insospettabile Vergine

In pochi lo avrebbero detto, ma i nati sotto il segno della Vergine sono degli abilissimi manipolatori. Freddi e calcolatori per natura, sono anche estremamente intelligenti. E sanno sfruttare le proprie doti per ottenere i loro scopi personali. Cerchiamo di evitare di discutere di cose importanti con loro. Saranno sempre pronti a girare le cose a proprio vantaggio.

Attenzione agli Scorpione, i più manipolatori dell’oroscopo

Svettano nella classifica della manipolazione i temutissimi Scorpione. Gli Scorpione hanno una caratteristica che li rende davvero difficili da gestire. Ovvero la volontà di tenere tutto sotto controllo. Un tratto del carattere, che unito alla forte autostima e alla determinazione, crea un mix decisamente complicato. Quando discutono, gli Scorpione sono disposti a ricorrere a ogni mezzo pur di avere ragione, comprese bugie e subdole manipolazioni. In più, sono abilissimi a sfruttare le debolezze degli altri facendo credere loro di aver ragione. Per poi colpire quando meno ce lo aspettiamo. Meglio starne alla larga.

