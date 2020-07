Facciamo molta attenzione a questi errori riguardo soldi e denaro

Facciamo molta attenzione a questi errori quando si parla di soldi e denaro. Probabilmente starete pensando che cosa ve ne farete di quanto state per leggere. Oppure che lo sapevate già. Invece sappiate che, anche se sapete quanto state per leggere, purtroppo non ci riflettete. Invece vedrete che, almeno una volta nella vita, ripenserete a questo articolo. E vi direte che avete fatto bene a leggerlo. Quindi fate molta attenzione a questi errori, quando si parla di soldi e denaro.

Quante volte avete sentito dire che i soldi siano il male?

Magari non così esplicitamente, ma in un modo un po più subdolo. Un po’ di colpevolizzazione del denaro l’avete fatta anche voi, siate sinceri. Tutto ciò deriva da una visione sbagliata dei soldi. Anzi, deriva dal fatto che le persone vedono il denaro come qualcosa che in realtà non è. Il denaro, infatti, non solo non dovrebbe essere visto in modo negativo, ma non dovrebbe essere proprio visto. Cioè non dovrebbe fregarvene nulla. I soldi sono semplicemente uno strumento. Uno strumento che nella società di oggi serve per vivere, per fare le cose che facciamo tutti i giorni. Tutti i nostri preconcetti derivano dal fatto che attribuiamo al denaro un significato. Ma il denaro non ha significato. I soldi non sono belli o brutti, non sono nulla. Sono solo uno strumento.

Un secondo errore riguarda il risparmio. Qualcosa di pratico che facciamo tutti i giorni, e che puntualmente tutti sbagliamo a fare. Quello che infatti spesso fanno le persone è risparmiare a caso. Accumulare tutta la vita, ma per cosa? Avete letto prima? I soldi sono solo uno strumento. A cosa serve avere un conto in banca enorme? Semplicemente per far invidia? Bisogna risparmiare se c’è un obiettivo di risparmio. Se si saprà cosa fare con quei soldi che stiamo risparmiando. Altrimenti non serve a niente. Non stiamo risparmiando, ma solo accumulando.

Crowfunding immobiliare: ROI operazione 11,25%, ROI ANNUO 9,00%! - Scopri di più »

Facciamo molta attenzione a questi altri errori quando si parla di soldi e denaro

Questo errore stupirà tanti. Paghiamo troppe tasse. Ma state subito tranquilli. Non si parla di evasione fiscale e/o di trucchi. Nulla di tutto ciò. E’ che dovremmo studiarci un pochino il sistema fiscale italiano. Dovremmo farlo per capire quali strumenti legali abbiamo a disposizione per ridurre il nostro carico fiscale. Quindi cosa potete dedurre o detrarre dalle tasse. Questi sono strumenti legali messi a propria disposizione dallo Stato. Sono proprio previsti. Bisogna solo conoscerli.

E’ un errore anche non avere della liquidità da parte. Una piccola somma che può essere utile per tantissimi motivi. Quanto piccola? Quello dipende da voi. Avere della liquidità da parte può essere veramente utile, quasi un salvavita. Dovete fare delle riparazioni in casa? C’è una nuova opportunità di investimento che non volete perdervi? Dovete fare un acquisto che non avevate previsto? In questo caso avere dei soldi da parte è molto utile. Quindi, se si ha la possibilità di farlo, tenete comunque una parte dei vostri soldi pronta per spese eventuali che possono esserci.

E adesso parliamo di quella che viene definita come l’inflazione della vita. immaginiamo che riceviate un aumento, che cambiate lavoro, e quindi veniate pagati di più. Allora siete automaticamente più ricchi? No. Perché purtroppo avrete certamente anche iniziato a spendere di più. Tantissime persone, quando guadagnano di più, adeguano le proprie spese di conseguenza. Chiariamo. Ci sta che al crescere dei guadagni crescano anche un pochino le spese. Ma le spese devono crescere meno di quanto cresca il nostro guadagno.

L’ultimo errore da non fare quando si parla di soldi e denaro

Parliamo della regola delle 24 ore. Significa semplicemente che, prima di acquistare qualcosa, è meglio aspettare 24 ore. Sia che si tratti di un negozio online che fisico. Soprattutto per quanto riguarda i negozi fisici, questo fatto farà risparmiare tantissimo. Bisogna assolutamente smetterla di comprare subito. Perché proprio 24 ore? Perché è un tempo sufficiente a riflettere se quell’acquisto sia realmente necessario. Ovviamente, questa regola vale per gli acquisti non indispensabili.