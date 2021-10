L’autunno è tra le stagioni più belle dell’anno e non solo per il gioco cromatico di colori che le foglie degli alberi offrono.

Questa è anche la stagione in cui si riscopre il piacere di stare a casa. Di riprendere a frequentare posti trascurati durante la pausa estiva, quali palestre, piscine. In altri termini fare tutto ciò che più ci interessa.

Così come, grazie al calo delle temperature, diventa gradevole preparare e consumare piatti caldi. Le zuppe, infatti, la fanno da padrone. Oggi ve ne proporremo una che è davvero squisita oltre ad essere una bomba di salute.

Stiamo parlando della zuppa di porro.

Facciamo il pieno di vitamine e fibre con questa verdura alleata di cuore e arterie

Più delicato della cipolla, il porro è una verdura conosciutissima da sempre. Tra l’altro si trova in commercio tutto l’anno, anche se il periodo migliore per gustarlo va proprio da novembre a febbraio. Ricco di minerali, vitamine e fibre è un ottimo alleato di cuore e arterie. Oltre che utilissimo per il sistema nervoso e dunque per combattere lo stress ossidativo.

Questo parente stretto della cipolla ha un gusto più dolce e delicato e ben si abbina sia a formaggi che al pesce.

Oggi però lo proporremo come protagonista di una zuppa che riscalderà le nostre serate autunnali e al contempo farà tanto bene al nostro organismo. Infatti, facciamo il pieno di vitamine e fibre con questa verdura alleata di cuore e arterie.

Vediamo come prepararla.

Il primo passaggio da fare è preparare del brodo vegetale.

In una casseruola poi andiamo a mettere olio, una noce di burro e il porro che andiamo a tagliare a rondelle sottili. A questo punto aggiungiamo il brodo vegetale e facciamo cuocere per circa mezz’ora a fuoco lento.

A parte tostiamo il pane. Disponiamo poi le fette tostate in un piatto e le guarniamo con del formaggio morbido. Ideale da utilizzare in questo caso è il formaggio francese Briè ma, nulla vieta di optare per un altro tipo di formaggio a noi gradito, come ad esempio il nostro taleggio. Fatto ciò, versiamo sopra il brodo di porro. Per chi lo gradisce è possibile aggiungere anche una grattata di formaggio parmigiano.

Questo piatto succulento, semplicissimo da preparare, oltre al gusto eccezionale, ci permetterà di fare un pieno di sostanze nutritive importanti per il nostro benessere fisico.

Il porro, infatti, abbiamo visto che oltre al buonissimo sapore dolce, è un cibo sano dalle eccellenti proprietà, che quindi è bene includere nella nostra dieta.