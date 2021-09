Più volte abbiamo sottolineato l’importanza di mangiare in modo sano e corretto. Quando siamo di fronte a problemi di sovrappeso o obesità, ovviamente il consiglio è di rivolgersi a specialisti del settore. Quando poi i chili da perdere sono davvero pochi, potremmo aiutarci anche adottando dei trucchetti che favoriscono il senso di sazietà. E che quindi ci permettono di non buttarci a capofitto sul cibo.

In un precedente articolo abbiamo parlato di quanto sia importante la scelta degli snack che spesso mangiamo tra un pasto e l’altro. Dunque, di come sia fondamentale scegliere quelli meno calorici ma che al tempo stesso garantiscono un forte senso di sazietà.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Così come abbiamo visto come sia importante scegliere alimenti che più di altri ci saziano, come ad esempio l’uovo. Oggi ne sveleremo un altro.

Facciamo il pieno di vitamine e controlliamo il senso di fame con questo gustosissimo contorno

Tra gli alimenti che più di altri riescono ad aumentare il senso di sazietà troviamo sicuramente il radicchio rosso. Ne troviamo in commercio due varietà: il radicchio precoce e quello tardivo. Il radicchio rosso precoce è quello a foglia più larga ed è più amaro. Il tardivo è molto più costoso e pregiato.

Siamo ormai nel pieno della raccolta del radicchio precoce. Per il tardivo invece dobbiamo aspettare che arrivi novembre.

Facciamone quindi scorta anche perché è un ortaggio che riusciamo a tenere in casa per lungo tempo.

Basta adottare piccoli trucchetti. In un precedente articolo infatti abbiamo svelato cosa si conserva al meglio nell’ultimo ripiano del frigo.

Basterà quindi mettere il radicchio in un sacchetto di carta, tipo quello che viene utilizzato per il pane e poi riporlo nella parte più bassa e dunque più fredda del frigo. Così facendo durerà parecchio!

Andiamo a vedere le proprietà nutritive

Il radicchio rosso è ricco di acqua, fibre e vitamine, ottimo quindi per garantire il regolare transito intestinale.

Ė inoltre diuretico e depurativo. Ma la caratteristica che pochi conoscono di questo ortaggio è che rientra tra quegli alimenti che garantiscono un maggiore senso di sazietà. Ottimo quindi da portare in tavola per chi vuole tener sotto controllo il peso corporeo.

Facciamo il pieno di vitamine e controlliamo il senso di fame con questo gustosissimo contorno Sono molteplici, infatti, le ricette che lo vedono protagonista in cucina.

Possiamo ritrovarlo tra gli ingredienti per preparare un primo, tipo il risotto al radicchio. Ma è ottimo anche come contorno, sia arrostito che all’insalata.

Sarà così che assaporeremo il gusto particolare di questo ortaggio e al tempo stesso terremo a bada il nostro senso di fame.