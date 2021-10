Ogni giorno che passa, l’arrivo della stagione fredda comincia ormai a farsi sentire sempre di più. Oltre a questo, sentiamo anche la necessità di assumere i giusti elementi nutrivi che ci possano permettere di combattere le intemperie.

Sono però davvero in pochi a sapere che per raggiungere questo obiettivo non è necessario sacrificare il gusto dei nostri piatti. Allora, facciamo il pieno di vitamine con questa golosissima torta dalle note autunnali, buona e salutare come non mai.

Gli ingredienti necessari per 8 porzioni

120 gr di farina 0;

80 gr di amido di mais;

80 gr di burro;

150 gr di cioccolato fondente;

20 gr di cacao amaro;

1 melagrana;

3 uova;

120 gr di zucchero semolato;

1 limone;

1 bustina di lievito per dolci;

sale;

Per la ganache

180 gr di cioccolato fondente;

120 ml di panna fresca;

Per la decorazione

chicchi di melagrana già sgranati.

Facciamo il pieno di vitamine con questa golosissima torta dalle note autunnali

Per iniziare prepareremo l’impasto: prendiamo un melagrana e, una volta estratti i semi, spremiamoli con uno schiacciapatate per estrarne il succo. Setacciamo poi la farina assieme all’amido, al cacao amaro e mischiamoli per bene in un’unica ciotola.

Nel mentre, facciamo fondere il cioccolato fondente utilizzando la tecnica del bagnomaria e lasciamolo ad intiepidire senza però lasciarlo solidificare. Facciamo sciogliere il burro e, utilizzando le fruste elettriche, montiamolo a spuma assieme allo zucchero ed a un picco di sale. Uniamo poi le uova, il cioccolato fu uso e frullando continuamente aggiungiamo anche il succo di melagrana e un po’ di scorza di limone grattugiata.

Arrivati a questo punto, non ci resterà che incorporare il composto di farina, mescolando il tutto poco alla volta, e in seguito anche il lievito. Versiamo il composto in una tortiera precedentemente imburrata e infarinata cuociamo il tutto in forno a 180 °C per 40 minuti.

Passato questo tempo sforniamola e lasciamola ad intiepidire nello stampo per qualche minuto. Scaldiamo la panna e tritiamo finemente il cioccolato al suo interno mescolando per farlo sciogliere bene. Il risultato dovrà essere una crema densa, ben omogenea e senza grumi.

Appoggiamo la torta su un piatto, ricopriamola con la crema e decoriamo il tutto con i chicchi di melograno. Dopo appena una mezz’ora a temperatura ambiente la nostra torta sarà ultimata e pronta da servire in tavola.

