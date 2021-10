Il primo freddo è arrivato e ci costringe a passare molto più tempo in casa. Proviamo a non farci prendere dalla tristezza. Se c’è un’occasione per divertirsi ai fornelli e sperimentare qualche nuovo piatto sfizioso è proprio questa. In questo periodo la natura ci regala prodotti davvero straordinari che potrebbero aiutarci a rafforzare le difese immunitarie. Oggi, parleremo proprio di alcuni di essi e proveremo a trasformarli in un secondo piatto assolutamente da provare. Quindi facciamo il pieno di Vitamina K con questa facilissima ricetta autunnale adatta a tutta la famiglia. Per prepararla ci serviranno solo pochi ingredienti e meno di mezz’ora di tempo. Una fatica che verrà ampiamente ripagata al momento di andare in tavola.

Facciamo il pieno di Vitamina K con questa facilissima ricetta autunnale adatta a tutta la famiglia

La ricetta di cui parleremo oggi è quella delle polpette di salsiccia e spinaci. Per prepararne 4 porzioni ci serviranno:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

320 grammi di spinaci;

160 grammi di salsiccia di maiale;

3 etti di pane raffermo;

2 uova;

150 ml di vino bianco;

olio di semi;

sale e pepe per condire.

Una ricetta davvero gustosa che potrebbe rivelarsi utilissima per la salute del nostro organismo. Gli spinaci sono un vero e proprio concentrato di Vitamina K. In 100 grammi di spinaci possiamo trovare circa 482,9 microgrammi di questa vitamina fondamentale per ossa e cervello.

Da non sottovalutare anche l’apporto di Vitamina K delle salsicce di maiale. Le salsicce contengono Vitamina K2, un sottogruppo della Vitamina K utile per assorbire la microflora dell’intestino e che aiuterebbe a proteggere le ossa.

Prima di proseguire con la preparazione una premessa. Gli spinaci contengono acido ossalico, una molecola che potrebbe favorire la formazione di calcoli. Se soffriamo di problemi ai reni è sempre meglio consultare il medico prima di iniziare a mangiarli.

Come preparare le polpette di salsiccia e spinaci

Iniziamo a preparare le nostre gustosissime polpette cuocendo le salsicce. Togliamo la pelle e mettiamole in un pentolino con il vino e 200 ml d’acqua. Per velocizzare le operazioni possiamo cuocere in un’altra padella con acqua anche gli spinaci. Per entrambi gli ingredienti dovrebbero essere sufficienti 10 minuti sul fuoco.

Mentre aspettiamo tagliamo 50 grammi di pane e sminuzziamolo bene. Ci servirà per la panatura delle polpette. L’altro pane lo faremo ammorbidire in acqua.

Strizziamo il pane e mettiamolo in una ciotola con le salsicce sbriciolate, gli spinaci e le uova. Mischiamo il tutto e regoliamo il sapore con sale e pepe. Non appena il composto inizia a solidificarsi proviamo a modellare le polpette.

Non ci resta che passarle nelle briciole di pane e iniziare a friggerle in padella con l’olio di semi. Se vogliamo realizzare una versione light senza frittura possiamo cuocere le polpette per un quarto d’ora in forno a 200 gradi.

Tutti amano le polpette e con questa ricetta forse riusciremo a convincere anche i bambini a mangiare le “temutissime” verdure.

Approfondimento

Ecco le straordinarie polpette perfette per fare scorta di omega 3 e proteggere il fegato