Siamo sempre più attenti alla salute e a mangiare alimenti sani da cui trarre benefici.

Su ProiezionidiBorsa abbiamo più volte parlato di quanto sia importante avere un’alimentazione sana correlata ad uno stile di vita dinamico e attivo. Parliamo spesso di quali siano i cibi migliori e quelli da evitare per stare bene, come quando abbiamo evidenziato i 3 cibi da evitare per prevenire infarti e ictus più un consiglio prezioso.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Per avere un organismo sano è necessario integrare con il cibo vitamine, proteine, minerali, fibre e omega 3. Nello specifico oggi ci concentreremo su una vitamina fondamentale per il nostro benessere, ovvero la D.

Questa vitamina è importantissima perché permette di fissare il calcio nelle ossa, essenziale sia per i bambini sia per prevenire l’osteoporosi in età matura. Ecco perché dobbiamo cercare di integrare la vitamina D con gli alimenti giusti. Vediamo insieme quali sono.

Facciamo il pieno di vitamina D con questi alimenti utili a prevenire l’osteoporosi

In sostanza l’osteoporosi è una malattia dell’apparato scheletrico caratterizzata dal deterioramento del tessuto osseo. E questo ovviamente comporta un maggiore rischio di fratture.

Come riporta il sito del Ministero della Salute, si stima che l’osteoporosi in Italia colpisca circa 5.000.000 di persone. Per questo motivo è importante imparare a prevenire il problema, partendo proprio dal cibo.

Gli alimenti giusti

Gli alimenti in cui troviamo più vitamina D sono alcuni pesci, come aringhe, sgombri, salmone, tonno, il tuorlo d’uovo, il fegato e i funghi. Ecco perché è importante che facciamo il pieno di vitamina D con questi alimenti utili a prevenire l’osteoporosi. Cliccando qui scopriremo altri cibi da assumere per prevenire l’osteoporosi.

L’esposizione al sole aiuta

L’alimentazione è un valido aiuto, ma ciò che fa davvero la differenza è l’esposizione al sole. Come riporta il sito della Fondazione Veronesi, basterebbe camminare d’estate al sole ogni giorno per 40 minuti circa. L’ideale sarebbe indossare maglietta e pantaloncino corto, ovviamente con le dovute precauzioni. È questo il miglior modo per assimilare la vitamina D, preziosissima per il nostro corpo.