Durante l’inverno e l’autunno le ore di sole diminuiscono drasticamente. Passiamo sempre meno tempo fuori dall’ufficio o dalle mura domestiche. Questo si traduce in una diminuzione piuttosto drastica dell’esposizione del nostro corpo ai raggi solari. Quegli stessi raggi essenziali per la produzione di vitamina D all’interno del nostro organismo.

Il nostro corpo la produce naturalmente e ne rilascia piccole quantità alla bisogna. Possiamo però integrarla con l’alimentazione. Tanto più, che non sono stati riscontrati effetti negativi dell’assunzione della sua assunzione. Gli esperti ci dicono che dobbiamo assumere 400 unità al giorno di vitamina D. Questa è essenziale per mantenere i giusti livelli di calcio e fosforo. In particolare, è un fattore importante della calcificazione delle ossa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

E allora facciamo il pieno di vitamina D con questa ricetta semplice e gustosa perfetta per l’autunno. Tra gli ingredienti, infatti, troviamo uova e tonno, due alimenti che contengono discrete quantità di questa vitamina. Non solo, ma sono anche estremamente gustosi e la loro combinazione farà leccare i baffi a chiunque.

Ingredienti

4 uova;

80 g maionese;

2 filetti di acciughe sott’olio;

1 cucchiaio di capperi;

200 g tonno sott’olio;

prezzemolo q.b.

Facciamo il pieno di vitamina D con questa gustosa ricetta perfetta per l’autunno

Come sempre, quando prepariamo una ricetta il primo passo è procurarsi gli ingredienti migliori. Scegliamo quindi delle uova fresche, così da apprezzarne al meglio il sapore. Anche il tonno mantiene meglio gusto e proprietà se acquistato sottovetro. Una volta che abbiamo tutto il necessario possiamo quindi passare alla preparazione.

Facciamo bollire un pentolino con dell’acqua. A questo punto immergiamo le nostre uova facendo attenzione a non farle rompere. Per evitarlo, la cosa migliore è non immergerle fresche di frigo. Facciamo in modo che cuociano per 8 minuti in modo da ottenere delle uova piuttosto sode. Mettiamole subito sotto l’acqua fredda così da raffreddarle e sbucciarle più facilmente.

Adesso dividiamo a metà ogni uovo con un coltello non seghettato. Estraiamo tutti i tuorli e mettiamoli in una ciotola. Uniamo il tonno sminuzzando per bene ogni ingrediente con una forchetta. Tritiamo del prezzemolo e aggiungiamolo al composto. Uniamo anche le acciughe sminuzzate, capperi tritati e la maionese. Dovremmo avere ottenuto in questo modo una crema densa ricca di sapore. Questo può essere un veloce antipasto oppure può trasformarsi in una vera e propria cena.

Conserviamo poi le nostre uova in frigo per un massimo di due giorni per la nostra dose quotidiana di vitamina D. Potremmo anche abbinarle ad alcune deliziose polpette autunnali ricchissime di vitamina D grazie a questi due semplici ingredienti.

L’alimentazione però rappresenta spesso un valido supporto alla nostra salute e alle terapie suggerite dal medico. Ad esempio, gli esperti hanno scoperto un possibile scudo contro il tumore al colon grazie a questo alimento poco conosciuto.