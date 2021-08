Polpa croccante dolce come l’ananas e un colore che ricorda il sole estivo. Sono queste le caratteristiche vincenti di questo tipo di anguria di cui parleremo oggi.

Arriva dall’Oriente e ha dovuto camminare tanto per arrivare fino a noi, in Italia, dove oggi è coltivata e apprezzata. Si distingue dall’anguria tradizionale per il suo sapore più croccante ma dolciastro, che ricorda tanto il fico d’india e l’ananas.

In più il suo colore estivo è tutto ciò che si potrebbe desiderare per abbellire le nostre tavolate estive. Scopriamo come si chiama e dove è possibile trovare questo frutto prezioso come l’oro.

Facciamo il pieno di vitamina C e benefici con quest’anguria di color oro

L’estate è, da sempre, la stagione dell’anguria. Tanti, per non dire tutti, ne vanno pazzi, per la sua polpa fresca e dissetante che riesce a dare sollievo anche durante i pomeriggi estivi più assolati.

La maggior parte delle persone, ogni volta che mangia l’anguria, commette un errore: buttare via le bucce. Non tutti lo sanno, eppure le bucce dell’anguria valgono oro grazie a questo riutilizzo geniale che tutti dovrebbero scoprire.

Quando si parla di anguria, tutti pensiamo immediatamente al frutto rosso con i semi neri. Questo succede perché non conosciamo l’anguria gialla.

Si tratta di una varietà di anguria bellissima da vedere ma che è soprattutto una fonte importante di vitamina C e nutrienti importanti per l’organismo.

È il risultato di un innesto botanico creato in Giappone, motivo per cui l’anguria gialla è nota anche come cocomero giapponese.

Infinite proprietà

Se siamo abituati a pensare che l’anguria rossa contenga molta acqua, rimarremo stupidi quando assaggeremo quella gialla. La percentuale d’acqua che contiene supera addirittura il 95%, ed è quindi immensamente fresca e dissetante, ma non è finita qui.

L’anguria gialla è una fonte importante di vitamine, soprattutto la vitamina C, sali minerali, ma anche antiossidanti. Ha proprietà depurative ed è anche ipocalorica, perfetta anche per chi segue un regime alimentare più rigoroso. Ecco perché facciamo il pieno di vitamina C e benefici con quest’anguria di color oro.

Dove si coltiva

Oggi l’anguria gialla si è diffusa anche in Italia. Qui, infatti, è coltivata soprattutto in alcune regioni, come Basilicata, Sicilia e Lazio, dove è possibile trovare questo frutto sui banconi del supermercato o dal fruttivendolo. In realtà la fama di questo frutto sta aumentando, e negli ultimi anni si riesce a reperire l’anguria gialla anche in altre parti d’Italia.

Questo frutto è l’ideale in abbinamento a dolci e insalate di frutta, e inoltre è perfetto per preparare sorbetti e granita. Un altro frutto dello stesso colore e dolce come l’anguria gialla è il kiwi. A differenza dell’omonimo verde, più acidulo, il kiwi giallo è molto più morbido e dolce, una vera bontà per ricette estive rinfrescanti e salutari. Insomma, un dolce davvero eccezionale che proprio tutti dovrebbero provare.

