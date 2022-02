Succede spesso, tornati a casa dopo lavoro, di non avere il tempo di cucinare. Allora, mangiamo qualche porcheria pronta in pochissimo tempo. Perché non proviamo invece a cucinare qualcosa di veloce, semplice e salutare? Magari un piatto ricco di vitamine, che ci permettano di stimolare le funzioni celebrali e prevenire anche l’invecchiamento.

Per ottenere tutti questi risultati, basterà allora cucinare le polpettine con patate e salmone: una vera e propria prelibatezza che, inaspettatamente, saprà anche rivelarsi salutare. Facciamo, quindi, il pieno di vitamina B6 sfruttando questo piatto a base di pesce davvero semplice e salutare.

Gli ingredienti utili per la nostra ricetta

500 gr di filetto di salmone;

450 gr di patate;

1 uovo medio;

1 cipollotto fresco;

2 ciuffi di aneto;

1 cucchiaio di erba cipollina tritata;

4 cucchiai di pangrattato;

pepe nero;

sale fino.

Facciamo il pieno di vitamina B6 con queste polpette soffici e appetitose dal sapore delicato

Per preparare le nostre polpettine, innanzitutto dovremo cuocere le patate. Mettiamole, allora, intere con la buccia in una pentola a pressione per circa 15 minuti, fino a quando non saranno diventate ben morbide. Per renderci conto della cottura, basterà pungerle con uno stecchino o i rebbi di una forchetta e sentirne così la consistenza.

In un’altra pentola, piena di acqua bollente, immergiamo poi i filetti di salmone ancora muniti di pelle e cuociamoli per circa 10 minuti. Una volta che questi saranno ben cotti anche all’interno, eliminiamo eventuali lische.

Poi, con un coltello, tritiamo il salmone e facciamo un mix aggiungendo anche del trito di cipollotto, aneto ed erba cipollina. Mettiamo la nostra mistura in una terrina e uniamo le patate lesse, dopo averle schiacciate con il passaverdure. Per finire, regoliamo di sale e di pepe.

Per gli ultimi passaggi dovremo, poi, aggiungere l’uovo, un cucchiaio di pangrattato e mescolare per bene tutti gli ingredienti in modo da renderli omogenei. Una volta ottenuto un impasto sufficientemente amalgamato, basterà poi formare le nostre polpettine pressandole per bene con le mani. La misura non è molto importante, ma dovremo sempre ricordarci che più grandi sono e più tempo necessitano per essere cotte.

Passiamole poi nel pangrattato e friggiamole in padella, usando dell’olio extravergine d’oliva ben caldo, per circa 2/3 minuti a lato. Una volta pronte, andranno servite calde. Il risultato sarà un piatto davvero buono e delicato, che saprà anche rivelarsi sano e nutriente come non mai.

