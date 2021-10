In questo articolo vedremo insieme un piatto sano e gustoso, che ci permetterà di portare in tavola tutto il sapore del mare. Infatti, stiamo parlando di una golosa variate delle tipiche polpette, da cucinare in poco tempo e senza bisogno di troppi ingredienti.

Un piatto a base di pesce azzurro, amico della salute, povero di grassi, facilmente digeribile e ricco di vitamine, minerali e acidi grassi. Ecco allora, facciamo il pieno di omega 3 grazie a questa gustosissima variante delle polpette della nonna.

Gli ingredienti necessari per 4 porzioni di polpette di pesce in agrodolce

500 gr di filetti di sgombro;

40 gr di uvetta;

1 uovo;

80 gr di pancarré;

40 gr di pecorino grattugiato;

40 gr di olive verdi denocciolate;

20 gr di farina;

prezzemolo fresco;

2 cucchiai di olio extravergine di oliva;

sale;

pepe.

PER LA SALSA

4 cipolle bianche piccole;

20 gr di zucchero semolato;

100 ml di aceto di vino bianco;

2 cucchiai di olio extravergine di oliva;

sale;

pepe.

Per iniziare, frulliamo insieme in un mixer i filetti di sgombro, il pancarré spezzettato, il prezzemolo, l’uovo e l’uvetta tagliuzzata. Una volta ottenuto un composto omogeneo versiamo il tutto in una ciotola, uniamo il pecorino grattugiato, le olive tritate e aggiustiamo di sale e pepe.

Arrivati a questo punto, utilizzando direttamente le mani inumidite, lavoriamo il composto fino a creare delle polpettine grandi quanto una noce. Passiamole poi nella farina ricoprendole in modo uniforme e sistemiamole su un vassoio foderato con carta da forno.

Una volta che avremo utilizzato tutto il composto, cuociamo le polpette per circa 7/8 minuti in una grande padella antiaderente con un filo d’olio. Il trucco sarà quello di muovere la padella avanti e indietro dolcemente, facendo così rotolare le polpette e rosolandole uniformemente. Finita la cottura togliamole dal fuoco e teniamole da parte al caldo.

Per finire, sbucciamo le cipolle, tagliamole a rondelle e facciamole appassire con un goccio d’olio in una padella capiente. Mescoliamo poi lo zucchero all’aceto, versiamo il tutto nella padella e lasciamo cuocere per 5 minuti aggiungendo acqua quando necessario.

Una volta che la nostra salsina agrodolce si sarà rappresa a dovere, aggiungiamo le polpette e lasciamole ad insaporire per qualche minuto. Togliamo il tutto dal fuoco e serviamo ancora calde le nostre buonissime polpette di pesce. Un piatto caldo e goloso ricco di elementi nutritivi davvero ottimi per la nostra salute.

