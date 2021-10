Frutta e verdura di stagione sono sempre la scelta migliore per realizzare un piatto salutare e ricco di sapore. Ecco perché oggi abbiamo deciso di utilizzare un classico frutto dell’autunno, la zucca, una miniera di nutrienti per la salute. La sua dolcezza poi si presta bene a una serie di lavorazioni. Forse però non abbiamo mai pensato di utilizzarla per realizzare dei graziosi panini a forma di zucca perfetti per questo periodo dell’anno. E allora facciamo il pieno di minerali con questa ricetta autunnale che lascerà tutti senza parole.

Ingredienti

450 gr farina per pane;

45 gr zucchero;

5 gr lievito istantaneo;

6 gr sale;

160 gr purè di zucca;

50 gr latte condensato;

150 gr latte;

45 gr burro;

12 riccioli di cannella.

Realizzare i nostri panini sarà davvero semplice. Quindi non dobbiamo intimidirci nel sapere che stiamo per realizzare delle graziose pagnotte. Seguiamo passo passo la ricetta e il risultato ci lascerà più che soddisfatti.

In un mixer mettiamo tutti gli ingredienti a eccezione del burro. Facciamo riposare il composto direttamente nel contenitore per una ventina di minuti. Riaccendiamo il mixer aggiungendo a poco a poco il burro ammorbidito. Teniamo l’apparecchio a bassa velocità e se stiamo utilizzando una planetaria, possiamo usare l’uncino. In una decina di minuti il composto dovrebbe essere compatto ed elastico. Creiamo un panetto e lasciamolo coperto in un contenitore per un’ora. In questo tempo la pasta dovrebbe raddoppiare di volume.

Una volta raggiunta la giusta lievitazione, tagliamo il composto in 12 parti. Creiamo quindi 12 palline assicurandoci di chiudere bene il fondo. Adesso arriva la parte divertente. Prendiamo dello spago alimentare e leghiamola intorno al panetto creando 8 spicchi richiamando la forma della zucca. Non stringiamo lo spago, ma annodiamolo in cima. Ora lasciamo che la lievitazione faccia il resto sinché i panetti non saranno raddoppiati di volume. Spalmiamoci sopra un po’ di latte condensato per donargli lucentezza e inforniamo. Cuociamo i nostri panetti a 180 gradi per 30 minuti. Quando saranno pronti rimuoviamo lo spago e infiliamo al centro il ricciolo di cannella. Il risultato è un piatto pieno di soffici zucchette lucide che rapiranno prima gli occhi e poi il cuore.

