Per prendersi cura della pelle esistono centinaia di prodotti diversi, sia per ingredienti che per l’uso che se ne fa. Infatti, esistono detergenti, tonici, sieri, maschere, creme idratanti e molto altro e tutti questi prodotti hanno il fine di mantenere la pelle bella e pulita.

Al loro interno, questi prodotti hanno delle sostanze che sono presenti in natura anche in diversa frutta e verdura, tra cui i frutti di bosco. Per cui, questi piccoli frutti sono perfetti per prevenire alcuni inestetismi della pelle, come le rughe.

Facciamo il pieno di antiossidanti con questi deliziosi piccoli frutti perfetti per prevenire le rughe

I frutti di bosco sono un insieme di frutti come more, mirtilli, ribes e lamponi caratterizzati dal fatto che originariamente crescono nel sottobosco. Inoltre, sono tutti frutti di piccole dimensioni, dal colore che varia dal rosso al viola al blu. Sono buonissimi ed impiegati sia in cucina per preparare dolci, succhi e macedonie, sia in cosmetica per la preparazione di prodotti per la pelle.

Infatti, i frutti di bosco sono ricchissimi di proprietà e di vitamine. Essi contengono:

a) vitamina C: i frutti di bosco ne contengono elevate quantità, che contribuiscono a mantenere luminosa e pura la pelle del viso;

b) vitamina A: facilita il ricambio cellulare;

c) vitamina E: permette un’idratazione profonda della pelle, rendendola più luminosa ed elastica;

d) flavonoidi: sono degli importanti antiossidanti che prevengono l’invecchiamento della pelle e quindi le rughe. Infatti, gli antiossidanti proteggono tutte le cellule del nostro organismo dall’aggressione di agenti esterni e dallo stress, mantenendole giovani e sane.

Tutte queste sostanze sono ottime alleate della pelle, e la rendono elastica e resistente.

Come curare la pelle con le proprietà dei frutti di bosco

Come visto, questi deliziosi piccoli frutti ricchi di antiossidanti sono perfetti per prevenire le rughe, ma come facciamo a farne il pieno?

La scelta più ovvia è mangiarli. Infatti, in questo modo si va direttamente alla fonte con uno snack dolce e rinfrescante. Oppure, si possono acquistare dei prodotti per la cura della pelle a base di frutti di bosco, come le maschere viso, gli scrub.

Infine, si può optare per il fai da te e realizzare a casa uno scrub o una maschera viso naturale a base di questi frutti.