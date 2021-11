Ogni momento è buono per imparare una nuova ricetta. Per diventare bravi cuochi, infatti, bisogna sperimentare e provare ricette che arrivano sia dall’Italia che dall’estero. A proposito di ricette estere, ricordiamo che pochissimi cucinano la cotoletta così ma se la proviamo non potremo più farne a meno.

Oggi, invece, non parliamo di carne, ma di un ottimo piatto che anche i vegetariani possono mangiare. Dunque, facciamo il pieno di antiossidanti con questa facilissima e deliziosa ricetta di patate, andiamo a conoscerla.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Ingredienti

Oggi proviamo a cucinare un originale pancake di patate. Per prepararlo abbiamo bisogno di:

300 grammi di patate;

75 grammi di farina;

2 uova;

100 millilitri di latte;

mezzo cucchiaino di lievito in polvere;

2 o 3 cucchiai di erba cipollina e/o prezzemolo;

olio d’oliva;

una noce di burro;

panna acida;

sale;

pepe nero.

In questa ricetta, le patate sono l’ingrediente centrale. Si tratta, quindi, di un buon piatto per assumere questo alimento, che secondo la fondazione Humanitas potrebbe fare bene alla salute. Le patate, infatti, contengono sostanze utili come fosforo, calcio, zinco e magnesio.

Contengono, inoltre, vitamina C, che è conosciuta per essere un antiossidante. Questa vitamina potrebbe rallentare l’invecchiamento, bloccando l’azione dei radicali liberi sul nostro corpo. Non si tratta certo di un sostituto per nessun farmaco, ma dovrebbe comunque essere un alimento sano, se assunto nelle giuste dosi.

Facciamo il pieno di antiossidanti con questa facilissima e deliziosa ricetta di patate

Ora partiamo con la preparazione. Prendiamo le patate, schiacciamole e facciamoci un purè. Poi rimuoviamolo dal fuoco e lasciamolo a riposo fino a quando è completamente freddo.

Dopo di che, mettiamo il purè, la farina e il lievito in una ciotola grande. Sbattiamo, poi, le uova ed il latte e aggiungiamole al composto di patate. Mescoliamo fino a raggiungere una consistenza omogenea. Se necessario, aggiungiamo più latte. Poi aggiungiamo le erbe e regoliamo di sale e di pepe.

Successivamente, scaldiamo un filo d’olio e un po’ di burro in una padella a fuoco medio. Versiamo ora parte del composto di patate nella padella e diamogli la forma rotonda dei pancake. Cuociamo fino a quando la parte inferiore è dorata, ci vorrà circa un minuto. Poi giriamo e cuociamo per un altro minuto.

Rimuoviamo i pancake e, pian piano, cuociamo tutto il composto di patate, fino a consumarlo tutto. Serviamo i pancake con panna acida oppure con altri condimenti. Tra le alternative, consigliamo uova strapazzate o salmone affumicato.