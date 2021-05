Quasi tutti hanno una email dove possono ricevere pubblicità, informazioni e offerte. Questo tipo di applicazione è davvero comodissima perché ci tiene sempre aggiornati e informati. Ma, purtroppo, Internet può diventare anche un mondo di squali. E questo succede soprattutto quando ci troviamo di fronte a delle truffe davvero difficili da riconoscere. Si tratta di inganni studiati ad hoc, ben fatti e complicati da smascherare al primo colpo. Perciò, facciamo davvero attenzione alla email che sta ingannando tantissimi e che potrebbe comportare problemi davvero spiacevoli.

In cosa consiste la email che potrebbe davvero risultare spiacevoli per tutti noi

Come abbiamo detto, sulla nostra email personale non è raro trovare alcuni annunci di pubblicità e offerte. Si tratta di un tipo di messaggio davvero comune. Ma quando questo rappresenta un inganno, può diventare davvero un problema. Per esempio, la truffa di oggi consiste in un’offerta da parte di una polizza assicurativa per auto e moto. Il link posto alla fine della pagina, in realtà, comunicherebbe i nostri dati personali ai truffatori, millantando invece questa offerta a cui sarebbe difficile rinunciare. Perciò, facciamo davvero attenzione alla email che sta ingannando tantissimi e che potrebbe comportare problemi davvero spiacevoli.

Ecco come difendersi da questo tipo di attacchi e riuscire a navigare in rete sicuri e senza problemi

Per difendersi da questi attacchi, ci sono poche cose da fare. In primis, non apriamo mai questo tipo di link. Pensiamo soprattutto se abbiamo effettivamente fatto richiesta per pubblicità di polizze assicurative. Infatti, se così non dovesse essere, potrebbe esserci la possibilità di trovarsi di fronte a un inganno. Inoltre, se l’offerta dovesse davvero attrarci, possiamo cercare l’azienda citata nella mail e chiamare direttamente. In questo modo, saremo certi al 100% che si tratti di un messaggio veritiero. Così, se dovesse essere una reale offerta, potremo usufruirne in totale tranquillità, essendo coscienti e protetti da qualsiasi malfattore.

Approfondimento

Ecco come difendersi dall’ultimo pericolosissimo messaggio truffa di WhatsApp che svuota il conto e che sta ingannando davvero tutti