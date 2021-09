Di truffe online e non, ormai, se ne sente parlare ogni giorno. Sembra che i malintenzionati, infatti, aumentino ogni settimana che passa. E ciò che possiamo fare per fermarli è, come prima cosa, sapere come difenderci. Conoscendo tutti gli inganni (o quasi) presenti in rete, potremmo in qualche modo bloccare la truffa e riuscire a segnalare il problema alle autorità. Per esempio, nel nostro precedente articolo “Attenzione a questa chiamata truffa che hanno già ricevuto tantissime persone e che potrebbe prosciugare il nostro conto”, ci siamo occupati di un inganno telefonico che poteva far cadere molti nella trappola. Oppure, anche in “Ecco come difendersi dall’ultimo pericolosissimo messaggio truffa di WhatsApp che svuota il conto e che sta ingannando davvero tutti”, abbiamo spiegato già nel dettaglio come non cadere in un altro inganno molto simile. E oggi vogliamo fare chiarezza su un’altra truffa, questa volta che gira sui social.

Facciamo davvero attenzione a questa subdola e ingegnosa truffa su Facebook che sta mietendo vittime

In questo caso, l’inganno viene perpetrato su una delle pagine social più utilizzate al giorno d’oggi. Stiamo parlando, ovviamente, del famosissimo portale Facebook, ideato e fondato da Mark Zuckerberg e compagni nel 2004. Per quanto il sito sia sicuro e a prova di truffa, alcuni malintenzionati possono essere davvero furbi, riuscendo a raggirare la sicurezza che il portale offre. E così riescono a creare inganni che potrebbero farci cadere nella loro trappola. In questo caso, la truffa consiste in un semplice messaggio, ben congegnato però, che non tutti riconoscerebbero come falso.

Ecco il messaggio truffa che potrebbe arrivarci su Facebook

Nella pratica, il messaggio che ci arriverà sarà molto semplice e immediato, e ci spingerà a credere che sia davvero l’azienda a contattarci. La pagina che ci contatterà si chiamerà “Security Page” e ci farà credere che il nostro profilo è a rischio chiusura. Per evitare che ciò accada, ci chiederanno di fornire dati personali, tra cui utente e password. Ma fermiamoci per un secondo a pensare.

Noi siamo registrati su Facebook con quei dati, quindi l’azienda li conosce già e non ha alcun motivo di chiederli direttamente a noi. Da qui potremo capire che si tratta di un inganno. Se non dovessimo rendercene conto, fornendo i nostri dati, i malintenzionati potrebbero appropriarsi del profilo per perpetrare altre truffe, usando anche dati personali che abbiamo salvato in privato. Dunque, facciamo davvero attenzione a questa subdola e ingegnosa truffa su Facebook che sta mietendo vittime. Nel caso in cui dovessimo essere tra le probabili vittime, contattiamo il sito o la Polizia Postale, così da evitare che l’evento si ripeta.