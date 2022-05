A quanti genitori è capitato di non sapere più che cosa servire ai bambini e ai ragazzi per merenda? La merenda è uno dei momenti preferiti della giornata di moltissimi ragazzi italiani ed è un piacere condividere con loro uno spuntino e approfittarne per farsi raccontare la loro giornata. Ma cosa mettere in tavola? Spesso i più piccoli non apprezzano snack più salutari come frutta o yogurt, ma se non vogliamo cedere alle merendine e ai cibi confezionati, c’è una via di mezzo. Possiamo preparare un semplicissimo panino che appartiene ormai da decenni alla tradizione americana e che ora sta sbarcando anche da noi.

Il peanut jelly sandwich è un panino con crema di arachidi e marmellata

Stiamo parlando del famosissimo peanut jelly sandwich, cioè il panino con burro di arachidi e marmellata. Uno snack onnipresente in America, tanto da essere diventato un vero simbolo della cultura giovanile americana e comparire in innumerevoli film e serie TV. Il panino con burro di arachidi e marmellata è semplicissimo da preparare, nutriente e saporitissimo. Ci vogliono soltanto due minuti per far felici i ragazzi. Ecco come.

Facciamo contenti i ragazzi con questo panino semplicissimo che si vede in tutte le serie americane con solo due ingredienti

Tradizionalmente per il peanut jelly sandwich si utilizza il pane già affettato, quello per i toast, ma se vogliamo essere più salutari possiamo ovviamente utilizzare il pane fresco del panettiere. Mettiamo due fette di pane nel tostapane e, quando sono belle dorate, estraiamole. Distribuiamo su una fetta il burro di arachidi, sull’altra la nostra marmellata preferita, poi chiudiamo il panino e consegniamolo subito ai ragazzi da mangiare bello croccante e ancora tiepido.

Una ricetta che risale a più di 120 anni fa

Il peanut jelly sandwich compare per la prima volta in una rivista di cucina di Boston più di 120 anni fa e da allora è rimasto uno degli snack preferiti delle famiglie americane. Tanto che il burro di arachidi e la marmellata fanno parte delle razioni dell’esercito americano. Possiamo prepararne anche una versione da picnic da portarci dietro, invece di consumarlo subito. Ovvero spalmando il burro di arachidi su entrambe le fette e mettendo la marmellata all’interno. Il burro di arachidi impedirà alla marmellata di rendere il pane umido e molliccio e così il nostro panino resterà croccante molto più a lungo. Facciamo contenti i ragazzi impacchettando un peanut jelly sandwich fatto in casa da consumare durante l’intervallo scolastico.

