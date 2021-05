Il tè è sicuramente una bevanda molto presente nelle case. Questo calore che ci avvolge la sera, quando lo beviamo, fa sempre piacere e ci aiuta a rilassarci. Molti, inoltre, lo preferiscono al caffè la mattina per svegliarsi e prendere le energie necessarie per affrontare la giornata. Ma pare che ci siano alcuni momenti della giornata in cui sarebbe meglio evitarlo. Infatti, facciamo attenzione perché se beviamo il tè a quest’ora potremmo avere delle spiacevoli conseguenze a livello di salute.

Uno studio scientifico consiglia questo momento della giornata

A dare una linea guida ben definita è il Food Safety Authority of Ireland in questo comunicato. L’ente si è mosso per cercare di capire come difendere e proteggere la salute dei più anziani. E, soprattutto, i consigli che stiamo per riportare si riferiscono alle persone che hanno superato i 65 anni. Data l’età avanzata, infatti, gli studiosi hanno cercato di stendere delle regole che riguardassero l’alimentazione in generale corretta da seguire. E, in questa lista, figura anche il tè.

Ecco quando sarebbe meglio evitare questa bevanda e i motivi che hanno portato a questo consiglio

Secondo il Food Safety Authority of Ireland, il tè andrebbe evitato durante i pasti. Questa è un’abitudine che in realtà molte persone hanno, soprattutto all’estero. Ma sembra che questo tipo di atteggiamento potrebbe portare a delle conseguenze spiacevoli.

Infatti, l’assunzione del tè durante un pasto impedirebbe a chi lo beve di assorbire minerali come lo zinco e il ferro, che invece danno ossigeno al sangue e energia al corpo. Dunque, facciamo attenzione perché se beviamo il tè a quest’ora potremmo avere delle spiacevoli conseguenze a livello di salute, soprattutto se rientriamo nella categoria degli over 65. Piuttosto, cerchiamo di consumare questa bevanda lontano dai pasti, così da poterne sfruttare tutte le ottime proprietà.

