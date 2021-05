Cucinare in casa per molti è un modo per passare il tempo, forse anche un hobby, e quindi fa piacere. Soprattutto se il risultato finale soddisfa non solo noi stessi, ma anche il palato dei nostri famigliari. Alcuni però, per pigrizia o per mancanza di tempo preferiscono avere già tutto pronto in tavola. Per questo si affidano ai cibi già preparati che si trovano al supermercato.

In questo non c’è nulla di sbagliato, ma vorremmo mettervi in guardia dal consumo prolungato ed eccessivo che si può fare degli alimenti già pronti. Nello specifico di un cibo in particolare, sempre più consumato sulle tavole degli italiani, ma che non ci fa poi così tanto bene.

Allora facciamo attenzione perché questo alimento che acquistiamo spesso al supermercato nasconde gravi pericoli per la nostra salute.

La pizza è buona ma non sempre salutare

La pizza piace proprio a tutti, inutile negarlo. Non sempre però si ha tempo e soldi da spendere in pizzeria. Per questo, quando ci si aggira tra i reparti del supermercato, ci si lascia facilmente tentare dalle confezioni di pizza surgelata.

Sebbene mangiarla ogni tanto non faccia certamente male, un consumo regolare potrebbe causarci problemi. Facciamo attenzione perché questo alimento che acquistiamo spesso al supermercato nasconde gravi pericoli per la nostra salute.

Tutti i rischi di questo alimento

Premettiamo che non si vuole assolutamente fare terrorismo psicologico, ma solo informare oggettivamente dei rischi del consumo eccessivo della pizza surgelata. Detto questo, la prima cosa da sapere riguarda i componenti base di questo alimento.

La pizza surgelata può contenere infatti un’alta dose di conservanti e additivi, risultato dei processi di lavorazione ai quali viene sottoposta. È inoltre un alimento a volte molto salato, ma anche ricco di zuccheri e grassi saturi.

Questo si traduce nel rischio di ingrassare facilmente e di alzare i livelli di colesterolo e glicemia nel sangue. Inoltre, ci esporremo al rischio di contrarre alcune pericolose patologie cardiache.

Alcuni consigli al supermercato

Per fortuna non tutte le marche sono uguali. Se vogliamo una pizza surgelata di maggior qualità controlliamo che gli ingredienti siano genuini. Su tutti olio extravergine di oliva e mozzarella. Evitiamo invece quelle con margarina, oli e grassi vegetali. Controlliamo poi che l’apporto energetico non sia superiore alle 240 kcal su 100 gr di prodotto. Occhio anche ai livelli di sale: meglio che non superi gli 0,5 gr per 100 gr di prodotto.