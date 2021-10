L’argomento peso forma è per molti difficile da affrontare. Ci sono persone che non si preoccupano di essere magre o sovrappeso. Altre, invece, sono letteralmente angosciate da questo pensiero. Allora, salire sulla bilancia può diventare una fissazione malsana. Pesarsi ogni giorno e a ogni ora potrebbe non essere il modo corretto per essere in forma. Oltretutto, facciamo attenzione perché per pesarsi correttamente senza prendere abbagli esistono delle regole precise.

Quando dobbiamo pesarci? Ogni quanto tempo è giusto farlo? Controllare il nostro peso ogni giorno è abbastanza inutile. Infatti, il peso ha variabili giornaliere che dipendono da molte cose. Per esempio se facciamo attività fisica durante il giorno. Oppure da cosa abbiamo mangiato a pranzo. Ma ci sono fattori ancor meno considerati come se una donna ha il ciclo. E anche le emozioni possono influire sull’andamento giornaliero del peso.

Perché questo può cambiare nella stessa giornata. È per questo motivo che spesso ci pesiamo ma il risultato non corrisponde alla realtà del nostro peso. Nel prossimo paragrafo sveliamo perché e come fare nel modo corretto.

Per conoscere quanto pesiamo veramente è bene compiere quest’azione una volta a settimana. Poi, è bene farlo allo stesso giorno e alla stessa ora. Solitamente il mattino appena svegli è il momento perfetto. Infatti, il corpo in quel momento è a digiuno e quindi il peso non subisce variazioni e influenze da cibo, umore etc. Chiaramente il modo giusto per pesarsi è farlo senza indumenti. Un altro consiglio consiste nell’attendere 15 minuti dopo essersi alzati. In questo modo l’acqua contenuta nel corpo si ridistribuisce.

Se abbiamo una bilancia affidabile a casa, usiamo sempre quella. Purtroppo apparecchi diversi possono avere delle variabili e non dare un risultato identico. Per distribuire bene il peso sulla bilancia bisogna:

tenere i piedi paralleli;

cercare di non piegare la testa e tenerla dritta;

evitare di inclinarsi in avanti prima che compaia il risultato.

Le normali bilance casalinghe mostrano un singolo risultato. Il numero sullo schermo rappresenta l’intero peso corporeo. Però dobbiamo sapere che il peso si misura in termini di massa grassa e di massa magra. Infatti, c’è differenza tra il peso del grasso e quello di muscoli e organi. Un’altra parte è rappresentata dai liquidi. Il peso complessivo, quindi, dipende anche da questi elementi e non solo all’accumulo di grasso.

In commercio, però, esistono delle bilance in grado di misurare tutti i valori che riguardano il proprio stato fisico. Tra questi ci saranno massa magra e muscoli, massa grassa, indice di obesità, percentuale di liquidi. Sicuramente il risultato dato da questo tipo di bilance sarà più preciso. Leggiamo anche l’articolo Eliminare il pericoloso grasso addominale non è impossibile se si seguono queste semplici linee guida.