Facciamo attenzione, perché l’eccessivo consumo di questo sostituto dello zucchero potrebbe provocare gonfiore e danni al fegato

Lo zucchero è un prodotto che non manca mai all’interno delle nostre dispense. Proprio come il sale, l’olio e l’aceto. Grazie al suo sapore molto gustoso, è un alimento che piace ai grandi e ai bambini. Lo utilizziamo negli impasti, non solo per dolcificarli, ma anche per creare struttura, aumentare la durata del prodotto e favorire il processo di caramellizzazione. Inoltre, rende più gradevole il sapore di alcune bevande.

Ma l’eccessivo consumo di zucchero potrebbe causare sovrappeso e l’insorgere di alcune patologie, come le malattie cardiovascolari. Questo perché, non assumiamo solo lo zucchero che utilizziamo nei dolci fatti in casa o nelle bevande. Ma ci sono tanti alimenti che contengono questo prodotto. Ecco perché l’Organizzazione Mondiale della Sanità suggerisce di consumare al massimo 25 grammi di zucchero al giorno.

I sostituti dello zucchero

Questo non vuol dire che dobbiamo eliminare completamente lo zucchero raffinato dalla nostra alimentazione. Ma è consigliato sostituirlo con altri prodotti naturali. Ad esempio, c’è chi utilizza il classico miele o la melata, prodotta dai piccoli insetti. Questo prodotto avrebbe importanti proprietà medicamentose e terapeutiche. Possiamo usare anche la stevia. Parliamo di un dolcificante naturale che sostituisce perfettamente lo zucchero e può essere utilizzato nelle bevande e negli impasti dolci.

Dobbiamo assolutamente citare anche il fruttosio. Ci riferiamo ad un dolcificante naturale presente in molti frutti e che possiamo acquistare sia liquido che in polvere.

Facciamo però attenzione, perché l’eccessivo consumo di questo sostituto dello zucchero potrebbe provocare gonfiore e danni al fegato

Sappiamo quindi che il fruttosio è un prodotto naturale molto energetico. Secondo gli esperti, avrebbe un indice glicemico più basso rispetto al saccarosio e rilascerebbe energia più lentamente. Inoltre, rispetto allo zucchero raffinato, ha un potere dolcificante più elevato. Ma prestiamo attenzione, perché anche il fruttosio avrebbe delle controindicazioni. Infatti, gli esperti hanno dimostrato che dosi eccessive di questo prodotto potrebbero provocare problemi al fegato e anche un aumento dei trigliceridi nel sangue.

Inoltre, parliamo sempre di uno zucchero che, se non utilizzato nelle dosi indicate, potrebbe portare ad un aumento di peso. Facciamo attenzione, perché l’eccessivo consumo di fruttosio potrebbe provocare problemi di flatulenza e meteorismo. Infatti, l’accumulo dei gas intestinali provocherebbe gonfiore addominale. Naturalmente, è sempre necessario rivolgersi al proprio medico di fiducia per ulteriori chiarimenti e informazioni. Soprattutto in presenza di determinate patologie.

