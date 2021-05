Praticamente tutti, ogni “tot tempo”, devono cambiare gli utensili che hanno nella propria cucina. Dopo qualche anno, infatti, è normalissimo voler comprare un nuovo set di piatti, di bicchieri, di pentole o di stoviglie. Non c’è nulla di strano in tutto ciò. Ma, quando portiamo in casa nuovi utensili da cucina, dobbiamo sapere come trattarli perché non conviene utilizzarli tutti appena scartati. Prendiamo come esempio le teglie in questo caso. Ci sono delle operazioni da compiere prima di sfruttarle per cucinare i nostri piatti preferiti. Perciò, facciamo attenzione alle teglie appena comprate perché c’è un errore che facciamo tutti e che potrebbe avere spiacevoli conseguenze.

Qual è l’errore da non fare mai dopo il loro acquisto?

Le teglie in ferro sono vendute ovunque e praticamente ognuno di noi in casa ne ha almeno una. Infatti, questo utensile può esserci utilissimo per cucinare soprattutto le nostre ricette nel forno. E, lo sappiamo, avere una teglia in casa può sempre fare comodo e sicuramente ne possediamo anche più di una nella nostra credenza. Ma dovremmo tenere gli occhi bene aperti quando le compriamo, perché molti non sanno che c’è un’operazione da fare prima di poterle utilizzare.

Bruciatura della teglia, ecco cosa dobbiamo fare prima di utilizzare il nostro utensile

Non tutti sanno che la teglia, dopo essere stata comprata, deve essere bruciata per eliminare l’olio industriale o la pellicola protettiva. Perciò, tutto quello che dobbiamo fare è accendere il forno e inserire la teglia a 150°C per più o meno mezz’ora. Successivamente, potremo farla raffreddare e poi pulirla con un panno da cucina. Solo in questo modo i nostri piatti non subiranno le conseguenze di un errore che molti fanno. E così potremo cucinare tranquilli, senza paura di alcun tipo di problema.

