Durante l’estate passiamo le nostre serate a guardar le stelle. Il venticello fresco della sera ci rilassa e le stelle incorniciano questi momenti di pace.

Tutti parlano di quest’eclissi lunare, ma è davvero così come sembra? O si tratta di qualche bufala?

Scopriremo che questo evento tanto atteso potrebbe in realtà deluderci.

Facciamo attenzione alla bufala sull’eclissi lunare perché potremmo rimanere molto delusi

L’umanità è sempre stata affascinata dalla luna e dalle influenze che sembrava aver sulle persone.

Tutte credenze ormai superate che lasciamo però quell’alone di mistero che incanta ancora.

Molti di noi hanno sicuramente sentito parlare dell’eclissi che dovrebbe avvenire proprio domani sera.

Ma facciamo attenzione alla bufala sull’eclissi lunare perché potremmo rimanere molto delusi. Infatti, pare che non ci sia nessuna eclissi in corso.

Ma che la prossima avverrà solo tra qualche mese. Infatti, il prossimo 19 novembre 2021 potremmo assistere ad un’eclissi lunare, mentre per quella solare dovremo aspettare fino al 04 dicembre 2021.

Quindi non organizziamo nulla per domani sera, rischieremo di fare una brutta figura con i nostri ospiti.

Perché questo sbaglio?

Ci viene normale restare sorpresi da questa notizia. Soprattutto se ne abbiamo sentito parlare attraverso i Social o i quotidiani.

La verità è che quasi sicuramente molte persone stanno condividendo nuovamente post ormai vecchi che portano tutti a credere il falso.

Questo evento è realmente accaduto ovviamente, ma si parla dell’ormai lontano 2018! I video che vediamo sono riferiti a quell’anno.

Impariamo a non fidarci ciecamente di ciò che troviamo sui Social. Utilizziamo gli strumenti giusti per informarci su ciò che accade davvero nel mondo.

In questo modo saremo sempre informati e potremo stupire i nostri amici o parenti. Tutti si fideranno di noi e saremo in grado di capire quando si parla del vero.

