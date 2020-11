Per anni ne abbiamo mangiato inconsapevolmente e chissà di quanti danni alla salute è il responsabile. Finalmente l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha deciso a breve di eliminarlo da tutti i cibi in commercio. Ma fin da oggi facciamo attenzione a questo pericoloso alimento causa di gravi problemi di salute.

Una decisione importante

I grassi trans sono così chiamati in lingua inglese, quelli che noi diciamo grassi idrogenati. Da un po’ di tempo sono sotto il mirino dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha preso la decisione di abolire completamente dalla produzione a partire dal 2023. Una decisione molto drastica dovuta soprattutto alle gravi conseguenze che a lungo andare produce l’assunzione di questo alimento.

Che cosa sono i grassi idrogenati

Quando nell’etichetta di un prodotto, incontriamo la dicitura “grassi idrogenati”, allora facciamo attenzione. Un grasso trans si forma industrialmente a partire da grassi vegetali di bassa qualità, come quello di palma o di cocco, ma anche dei derivati del pesce. Vengono trattati con l’idrogeno che li trasformano in un prodotto più saporito, capace di conferire gusto a determinati alimenti. In genere si trovano nei prodotti fritti, come le patatine, in quelli spalmabili, come margarina, creme e formaggi, o anche negli snack salati.

Perché sono pericolosi

Questi grassi saporiti a basso costo e di bassa qualità, sono i responsabili a livello mondiale dell’aumento delle patologie legate al colesterolo nel sangue. In pratica hanno la capacità di far aumentare il colesterolo cattivo LDL, a discapito di quello buono HDL. Il rischio di morte causato dall’assunzione di questi grassi trans-formati, è aumentato del 30%. Si pensi che le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte a livello mondiale per ben 18 milioni di persone in tutto il mondo all’anno. Questo 30% pesa molto sul numero dei decessi oltre che alla spesa medica per poter prevenire e curare queste patologie.

Una scelta salutare

I grassi che fanno bene alla salute sono i monoinsaturi e polinsaturi, che si trovano nell’olio di oliva, semi, noci, nocciole, pistacchi, anacardi, avocado. Ma anche nel pesce azzurro e nel salmone.

Poi ci sono i grassi di origine animale detti anche grassi saturi. Sono contenuti nel burro, formaggi grassi, strutto, salsicce, carni grasse, uova e crostacei, olio di cocco e palma. I grassi saturi fanno aumentare il colesterolo cattivo e devono essere consumati con moderazione. Un’alimentazione attenta, un po’ di esercizio fisico, sono un valido aiuto a tenersi in forma evitando problemi di salute gravi.

Facciamo attenzione a questo pericoloso alimento causa di gravi problemi di salute

Ci sono dei grassi detti idrogenati che sono presenti in molti alimenti di origine industriale. Questi grassi sono pericoli per la salute e causano gravi problemi soprattutto al sistema cardio-vascolare. Per questo motivo a partire dal 2023 saranno aboliti a livello mondiale. Ma si può decidere fin da ora di farne a meno con grande guadagno per la salute.