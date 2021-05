Facciamo attenzione a questo fondamentale documento da allegare al CV se non vogliamo perdere la possibilità di essere selezionati per il lavoro dei nostri sogni

Cercare e trovare un lavoro è diventato qualcosa di veramente difficile. Innanzitutto bisogna immergersi in una battuta di caccia infinita, alla ricerca degli annunci. Nessuno di noi riuscirebbe a credere che all’interno di milioni di proposte di lavoro sul web non ci sia una adatta alle nostre esigenze.

Quando dopo tempo e dopo milioni di ricerche riusciamo a trovare un annuncio dal titolo consono alle nostre aspettative ci precipitiamo ad aprirlo. Ed ecco che spesso tutto il nostro entusiasmo scema, a causa di alcune voci presenti in descrizione. Ad esempio troviamo il termine senior che sta ad indicare una posizione per persone con esperienza sul campo. Per questo e per altre particolarità, facciamo attenzione a questo fondamentale documento da allegare al CV se non vogliamo perdere la possibilità di essere selezionati per il nostro lavoro dei sogni.

Attenzione al curriculum vitae e all’importanza che noi pensiamo che questo abbia per la ricerca di un ottimo lavoro

In tutti questi anni ci hanno sempre detto di concentrarci nella stesura di questo importante documento in quanto rappresenta il nostro biglietto da visita professionale. Allora scarichiamo dal web il modello Europass e con rapidità ci apprestiamo a compilarlo da cima a fondo, senza dimenticare nessun particolare oppure aggiungendo voci che noi riteniamo fondamentali.

Invece è un errore. Il curriculum vitae innanzitutto non deve essere compilato una sola volta ed inviato per ogni posizione che ci interessa. Invece è necessario riprendere e modificare il CV in relazione alla posizione in oggetto, andando ad inserire o a togliere tutte le informazioni rilevanti o superficiali del caso.

Attualmente sta prendendo piede un altro documento fondamentale

Se si dedica tutto il tempo nella stesura del CV perfetto e l’abbiamo inviato indistintamente a tutte le aziende, dobbiamo rallentare un po’.

Scopriamo quindi che oggi invece del CV i recruiters tengono moltissimo alla c.d. lettera motivazionale o di presentazione. In questa, infatti, ci presentiamo e parliamo di noi stessi. Inoltre questo documento è utilizzato come supporto al CV quindi qui andranno inserite tutto le informazioni aggiuntive e necessarie per farci ottenere un colloquio.

In definitiva quindi non bisogna avere un CV pienissimo di informazioni, ma uno snello, accompagnato da una buona lettera motivazionale. Quindi facciamo attenzione a questo fondamentale documento da allegare al CV se non vogliamo perdere la possibilità di essere selezionati per il lavoro dei nostri sogni.