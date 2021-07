La sensazione di fatica e gonfiore nella zona degli occhi è dovuta alla stanchezza, allo stress e anche a fattori genetici. Possiamo usare vari tipi di trattamenti cosmetici ma la vera radice del problema è un’altra. Continuiamo pure con i rimedi esterni come le famose fette di cetriolo fresche ma studiamo la vera origine di questo disturbo.

Facciamo attenzione a queste 7 cattive abitudini che fanno venire le occhiaie e gonfiori

Purtroppo torniamo sempre allo stesso punto, ovvero al fatto che un’alimentazione equilibrata ci risparmierà tutta una serie di fastidi. Uno fra questi è appunto il gonfiore sotto gli occhi. Una brutta abitudine sembra che sia l’uso eccessivo di sale nell’alimentazione. Il sale crea ritenzione di liquidi nel corpo e questo provoca le borse sotto gli occhi. Inoltre secondo l’associazione di ricerca americana “Heart Attack and Stroke Symptoms” è pericoloso per il cuore e la circolazione. Si consiglia quindi l’assunzione di un massimo di 2,3 mg di sale al giorno.

Non bere abbastanza acqua è una seconda abitudine nociva. Il corpo reagisce con secchezza della bocca e accumulo di liquidi intorno agli occhi. Non dormire a sufficienza è una causa ovvia di occhi stanchi e gonfi. Questi diventano affaticati e a forza di restare aperti provocano secchezza e si gonfiano. Rispettare il nostro bioritmo ed avere una regolarità fra le ore di sonno e di veglia è fondamentale per la nostra salute.

Un ultimo sguardo alle restanti abitudini che causano occhi gonfi

È importante rimuovere il trucco, soprattutto dagli occhi, prima di coricarsi. Questo serve ad evitare che delle piccole parti di make-up possano irritare l’interno dell’occhio.

Un altro problema è il consumo di alcol che è deleterio in quanto va a intaccare il corretto funzionamento del fegato e dei reni. Questi organi si affaticano e non riescono ad eliminare tutte queste sostanze tossiche in eccesso ed ecco le occhiaie che appaiono. Il colore verde-nerastro sotto gli occhi è sintomo infatti di un cattivo funzionamento delle ghiandole surrenali e del fegato.

Facciamo attenzione a queste 7 cattive abitudini che fanno venire le occhiaie e gonfiori e soprattutto al tabacco e al fumo. Questi provocano un invecchiamento precoce della pelle nonché vari problemi respiratori e circolatori. Anche l’esposizione prolungata e senza protezione alla luce del sole provoca uno stress alla pelle del viso e causa disidratazione.