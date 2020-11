Le unghie sono lo specchio della salute. Una loro attenta osservazione può dirci molte cose sul nostro stato di salute. E a volte anticiparci dei problemi seri. Facciamo attenzione a questa parte del corpo perché può rivelare anche delle patologie pericolose.

L’insorgere piccoli solchi verticali od orizzontali deve fare scattare un campanello d’allarme

Le unghie queste sconosciute, verrebbe da dire. Non solo quelle dei piedi, probabilmente tra le parti del corpo più trascurate. Anche le unghie delle mani in genere vengono poco osservate. Si curano, si tagliano, ma non si osservano.

Eppure da una attenta osservazione delle unghie, si possono rilevare anche delle possibili patologie. Alcuni inestetismi dell’unghia sono segnali che qualcosa potrebbe non funzionare a dovere nel nostro organismo, in particolare delle righe verticali od orizzontali.

Queste possono manifestarsi accanto alle linee naturali di crescita.

Le linee verticali atipiche in genere si manifestano con il passare degli anni.

Ma possono anche essere un segnale di scarsa idratazione del corpo. Non sono indice di pericolosità ma è meglio tenerle sotto controllo.

Sono invece molto più pericolose le linee orizzontali, le cosiddette linee di Beau. In genere queste piccole segnature orizzontali sull’unghia, sono fastidiose e possono apparire inestetiche, ma non sono pericolose. Possono essere causate da un trauma oppure da un problema di salute che ha rallentato la crescita. A volte possono essere causate anche da qualche infezione.

Ma diventano pericolose quando si accompagnano a delle piccole fenditure verticali. Delle mini spaccature verticali sull’unghia che possono nascondere problemi ben più seri. Possono essere un sintomo di un problema legato alla alimentazione, in genere scarsa presenza nel corpo di elementi necessari, come il ferro. E possono nascondere una malattia autoimmune.

Ma possono anche essere un segnale di problemi ben più gravi. Come disturbi alla tiroide, patologie cardiache e diabete. In presenza di questi solchi trasversali sulle unghie, è assolutamente consigliato rivolgersi ad un medico, per una diagnosi professionale.

