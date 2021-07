Chi vuole dimagrire velocemente spesso si affida alla rete per trovare diete che promettono miracoli in pochi giorni. Ma si tratta di un doppio errore. In primo luogo se vogliamo davvero perdere peso senza rischi dobbiamo rivolgerci a un esperto nutrizionista. In secondo luogo alcune diete possono portare benefici nel breve periodo ma diventano dannose se prolungate nel tempo. Oggi parleremo proprio di una di esse, la dieta Atkins. Quindi facciamo attenzione a questa famosissima dieta perché può causare danni irreparabili all’organismo.

Come funziona la dieta Atkins

La dieta Atkins non è una novità assoluta ma sta spopolando ovunque, anche grazie alla pubblicità fatta da alcuni vip come Kim Kardashian. In realtà questo regime alimentare nasceva negli anni ’70 per contrastare alcune forme di diabete. Solo in seguito si scoprì che faceva perdere peso.

La Atkins basa la sua forza sull’eliminazione quasi totale dei carboidrati. Senza i carboidrati il nostro corpo tende a bruciare grassi e proteine per trovare energia. E questo porta a un dimagrimento rapido perché cresce il senso di sazietà, il metabolismo si velocizza e si bruciano più energie.

Una vera e propria manna dal cielo. Se non fosse che a lungo andare questo regime alimentare causa carenze molto pericolose all’organismo. E tutte confermate dalla scienza.

Facciamo attenzione a questa famosissima dieta perché può causare danni irreparabili all’organismo: i pericoli nel lungo termine

Dopo due settimane di applicazione la dieta Atkins presenta il conto e ci espone a gravi pericoli. Il primo è quello della mancanza assoluta di carboidrati. Il sistema nervoso ha bisogno di 120 grammi di glucosio ogni giorno per funzionare bene. E lo trova proprio nei carboidrati.

A rischio ci sono anche le ossa a cui viene a mancare il calcio. Le troppe proteine velocizzano l’eliminazione dei minerali, calcio compreso. Per questo motivo la dieta Atkins prolungata aumenta il pericolo di osteoporosi.

Da non sottovalutare anche la potenziale crescita del colesterolo cattivo. Per garantire il giusto apporto energetico questa dieta richiede un notevole consumo di grassi animali. Proprio i responsabili dell’aumento di quantità di LDL. Nei casi più gravi, infine, la Atkins, come tutte le diete ricche di grassi, può causare anche tumori al colon-retto.