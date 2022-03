Eccoci ormai arrivati alle porte della primavera, pronti a passare di nuovo dei mesi nell’orto e nel giardino, per avere fiori colorati e ortaggi squisiti che ci faranno godere a tavola.

Come prima cosa, dobbiamo prepararci all’arrivo della bella stagione. Non aspettiamo che sia primavera, ma iniziamo già a fare un po’ di lavoretti utili per preparare i nostri terreni alle coltivazioni. Facciamo arrivare la primavera in orto e giardino in maniera molto semplice, prendendo questi facili accorgimenti.

Le cose che dobbiamo fare

Nell’orto e nel giardino, dobbiamo iniziare a mettere il fertilizzante nel terreno. Nei punti dove pianteremo gli ortaggi e le piante ci vogliono alcuni centimetri di fertilizzante sulla superficie. Per creare un terreno fertile, ariamo la zona di coltivazione, e puliamo eventuali rimasugli di radici di vecchie piante. Se vediamo che si stanno già formando delle erbacce, uccidiamole con qualche prodotto apposito o sradichiamole. Poi spargiamo abbondante concime sull’area di coltura.

Se stiamo per coltivare piante che hanno bisogno di supporti per crescere, come ad esempio i pomodori, possiamo iniziare a montarli adesso. Utilizziamo bastoni di legno o di bambù e leghiamoli con lo spago, per creare dei robusti supporti che possano aiutare a crescere anche la pianta più grossa.

Se abbiamo degli ortaggi in semenzaio, è arrivato il momento di piantarli in pieno orto. A marzo si piantano ortaggi come basilico, cetriolo, zucchina, peperone, prezzemolo e pomodoro.

Facciamo arrivare la primavera in orto e giardino con questi accorgimenti da prendere prima della fine di marzo

Nel giardino e nei vasi sul balcone cerchiamo di potare le piante, eliminando foglie e rami di troppo e facendo spazio per altre coltivazioni. Anche le piante potate avranno più respiro dopo aver tagliato rami qua e là e cresceranno meglio durante la bella stagione.

Il balcone è stata probabilmente un’area trascurata d’inverno e quindi sarà probabilmente impolverato e pieno di foglie secche. Diamo una bella pulita e iniziamo a fare spazio per i vasi, anzi, ancora meglio iniziamo a mettere i vasi nelle zone che gli spettano, pronti per accogliere nuove piante.

Occupiamoci, poi, dei nostri strumenti: controlliamo di avere tutto il necessario. Pale, zappe, cesoie e altri utensili sono necessari, quindi controlliamo cosa ci manca e facciamo una bella lista della spesa.

Se abbiamo un sistema di irrigazione automatico, iniziamo a testarlo per evitare il rischio che non bagni bene le piante.

Approfondimento

Preparare e organizzare l’orto perfetto in primavera potrebbe diventare facilissimo se impariamo questi trucchetti e stiamo attenti a questi pericoli