Da due anni a questa parte, a causa della pandemia, ci chiediamo come fosse la vita in passato senza parrucchieri e centri estetici. I vari lockdown ci hanno messo davanti alla difficoltà di doverci depilare o fare la tinta ai capelli. Forse è stata l’occasione buona per chiedere alle nostre nonne i loro segreti di bellezza.

Così abbiamo scoperto che per far risplendere la pelle del viso basta questo economico scrub casalingo. Oppure che per avere bellissimi colpi di sole basta 1 cucchiaino di questa spezia colore dell’oro. È proprio di questa spezia che abbiamo scelto di svelare qualche altro uso di bellezza. Infatti, fa furore quest’ingrediente segreto per tingere naturalmente i capelli bianchi, capace di contrastare anche colesterolo e gas intestinali.

In commercio esistono tantissimi prodotti per coprire i capelli bianchi. Purtroppo, però, alcuni possono avere alla base prodotti chimici o poco salutari per pelle e capelli. Ecco perché una versione naturale altrettanto efficace può essere un’ottima soluzione.

Uno dei prodotti naturali per capelli, alternativo alle tinte chimiche e che vanta più successi, è l’henné. Questa polvere, usata tradizionalmente tra Oriente e Africa per tingere i capelli e decorare il corpo, nasce dall’essiccazione della pianta Lawsonia inermis. Nel tempo, però, si scopre che l’henné non è soltanto una tinta, ma che possiede proprietà curative.

Un impacco di questo preparato nutre i capelli sfibrati, deboli, ma può contrastare anche la comparsa di forfora, sebo e doppie punte. Nella preparazione casalinga di oggi useremo un henné neutro cui aggiungeremo la nostra spezia dorata.

Si tratta della polvere di curcuma, ricavata dalla radice della pianta Curcuma longa. Usata già nella medicina orientale, oggi si riconoscono le sue proprietà antinfiammatorie e antiossidanti. Inoltre, pare che il consumo di curcuma possa aiutare a ristabilire i valori normali di colesterolo nel sangue e promuovere il benessere intestinale.

Questa spezia, però, è anche un ottimo colorante naturale grazie alla presenza della curcumina, che le dona il colore arancione tipico. Vediamo, dunque, come utilizzarla insieme all’henné per coprire i capelli bianchi.

Ricetta dell’impacco con henné e curcuma

Serviranno:

80 g di curcuma in polvere;

20 g di henné neutro;

miele;

2 bustine di camomilla;

acqua.

Iniziamo riscaldando l’acqua fino a farla bollire. A questo punto immergiamo la camomilla e lasciamo in infusione. In un barattolo uniamo l’henné e la curcuma e mescoliamo unendo l’infuso di camomilla.

Adesso lasciamo riposare per mezz’ora e passiamo all’applicazione su tutta la chioma facendo attenzione a munirci di guanti. Poi avvolgiamo i capelli con della pellicola e lasciamo agire l’impacco almeno un’ora. Infine risciacquiamo e laviamo i capelli con shampoo e balsamo.