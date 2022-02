Possiamo pensare a questo frutto portentoso di cui parleremo come al burro “del bosco”, di forma simile a una pera. È un alimento vegan friendly per le sue innumerevoli proprietà. La stagione di raccolta va dalla primavera all’estate. Il suo clima ideale è quello tropicale ma essendosi inserito amabilmente nella nostra dieta anche l’Italia ha iniziato a coltivare le sue piante in Sardegna, Calabria e Sicilia. L’avocado privato della sua buccia più o meno spessa ha una consistenza burrosa che lo fa amare anche in pasticceria e un seme di abbastanza grande da cui viene estratto l’olio.

Fa bene e rende felice il palato questa combinazione vegana duetto di leggerezza

L’altro frutto a cui si abbina perfettamente è protagonista in tavola tutto l’anno. La mela esiste in molteplici e squisite varietà che si presentano diverse per il loro sapore e il loro uso in cucina e in cosmetica. La verde Granny Smith è di colore intenso e brillante, succosa e croccante, dal sapore dolce e asprigno. La gialla Golden Delicious è più o meno rugginosa, aromatica, dolce e croccante e zuccherina. La gialla Renetta è spesso di grandi dimensioni, tenera, zuccherina e farinosa.

Ingredienti per 4 persone

2 mele acidule come Granny o Renette

2 avocado maturi

1 scalogno

alcune foglioline di menta fresca

succo e scorza di 1 limone meglio se bio

1 cucchiaio di noci tritate finemente

Sale e pepe a piacere

qualche stelo di erba cipollina

250 gr di yogurt al naturale di soia o vaccino

1 cucchiaio di panna per cucina di soia o altra a piacere

Procedimento per le tartare di mele e avocado

Per la tartare sbucciamo le mele e gli avocado, togliamo i torsoli e i semi. Laviamo i nostri ingredienti della terra. Tagliamo a dadini le mele, gli avocado e lo scalogno. Laviamo e tagliamo a striscioline le foglie di menta. Misceliamo i cubetti con il succo e la scorza grattugiata del limone, le noci tritate, la menta, sale e pepe a piacere.

Per la crema tagliamo l’erba cipollina a rondelline. Mescoliamola allo yogurt, poche gocce di succo di limone, la panna, sale e pepe fino alla consistenza cremosa.

Ora prendiamo delle ciotoline e distribuiamo a strati la crema e la tartare. Gustiamo la nostra prelibatezza che fa bene e rende felice il palato accompagnandola a piacere con fettine di pane abbrustolito, listarelle di verdure crude come carote e finocchi, chips oppure semplicemente al cucchiaio.

Il gusto della nostra tartare sarà diverso per la scelta a nostro piacere di yogurt e panna da cucina ma sicuramente buono per noi e questo è importante.

La parola tartare deriva dal popolo guerriero dei tartari che consumavano la carne cruda. I cavalieri per sostenersi nei lunghi viaggi sistemavano la carne tra il dorso e la sella del cavallo. Da qui la sua decantata consistenza finemente sminuzzata. Tutt’altro che gourmet allora e pietanza d’eccellenza mondiale oggi.