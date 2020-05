Exprivia rinvia ancora l’approvazione della relazione finanziaria annuale

Exprivia non è ancora pronta per comunicare i dati di bilancio 2019. La società già̀ lo scorso 13 marzo aveva comunicato il rinvio dell’approvazione della relazione finanziaria annuale. La decisione era stata presa per via della situazione di tensione finanziaria in cui si è venuta a trovare Italtel S.p.A. e la conseguente indisponibilità̀ di dati finanziari relativi alla controllata.

Non è ancora possibile fare previsioni future su Italtel

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno differire ancora l’approvazione sia della Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2019 sia del Bilancio Separato al 31 dicembre 2019. Non è ancora possibile fare previsioni future su Italtel. L’attuale perdurante situazione di incertezza non permette di disporre degli elementi necessari per poter valutare con sufficiente accuratezza i dati della controllata. Per essere più precisi la capacità o meno della società di continuare ad operare sulla base del presupposto della continuità aziendale.

Gli amministratori di Italtel, alla luce delle attuali incertezze circa l’esito del processo di risanamento, hanno deciso di rinviare la preparazione del progetto di bilancio di esercizio 2019 e del bilancio consolidato. Aspetteranno il momento in cui la società potrà tenere conto e recepire gli effetti, nell’approvazione di tali dati finanziari, dell’avanzamento del percorso di soluzione della crisi avviato.

Exprivia: risultati in crescita nel 2019 al netto di Italtel

Exprivia (MIL:XPR) si trova così in assenza dei dati finanziari approvati della controllata Italtel necessari per predisporre e approvare il proprio bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. Il Consiglio di Amministrazione ha però autorizzato la diffusione di alcuni dati di natura gestionale. Relativi ad Exprivia S.p.A. ed al Gruppo ad essa facente capo.

In particolare, il settore operativo IT, ossia perimetro del Gruppo Exprivia al netto della controllata Italtel, chiude l’anno con ricavi in aumento del 4,9% a 169,3 mln pari a 7,9 mln. L’Ebitda nel 2019 si porta a 18,8 mln dai 15,9 mln del 2018. La posizione finanziaria netta si attesta a -43,9 mln dai -45,8 del 31 dicembre 2018.

Exprivia si impegna a fornire ogni utile informazione sulla situazione finanziaria di Italtel S.p.A., del Gruppo Italtel e del Gruppo Exprivia. Comunicherà ogni utile aggiornamento sullo stato e sull’evoluzione delle vicende che coinvolgono Italtel S.p.A. Se necessario evidenzierà eventuali rischi di passività che possano insorgere da tali vicende e che possano incidere sia sul Gruppo Italtel sia sul Gruppo Exprivia.

In forte calo il titolo a Piazza Affari, con una discesa di oltre il 5%.