I nostri cuccioli vengono spesso a contatto dentro e fuori casa con oggetti, cibi e sostanze che purtroppo possono essere pericolose, se non fatali. Ecco perché noi padroni dovremmo sempre informarci e fare tantissima attenzione alle abitudini e ai comportamenti dei nostri cuccioli. È infatti nostro dovere difenderli da questi inaspettati pericoli quotidiani.

Evitiamo tutti questo insospettabile oggetto perché molto pericoloso per la salute dei nostri cuccioli

Dovremmo quindi stare attenti alle lampade di sale rosa, un bellissimo oggetto di arredamento che alcuni pensano possieda pure alcune proprietà benefiche. Spesso e volentieri, però, si sottovalutano i pericoli che queste lampade possono portare ai nostri amici a quattro zampe.

Il vero pericolo infatti è dato dalla possibilità che questi animali lecchino morbosamente il sale: andando quindi a ingerirne troppo e di conseguenza a causare un vero e proprio avvelenamento da sodio. Una o due leccate non sono un grave problema. Quando però questo comportamento si ripete con una certa frequenza si potrebbero presentare tutta una serie di sintomi legati all’intossicazione.

Parliamo quindi: sonnolenza; diarrea; vomito; convulsioni; perdita dell’appetito e, nei casi più gravi, anche la morte.

Cosa dovremmo fare

Tutti questi sintomi potrebbero però essere facilmente confusi con quelli di altri problemi o patologie. Ecco perché dovremo sempre fare attenzione a controllare se il nostro amico a quattro zampe ha leccato ripetutamente la lampada di sale.

In quel caso, infatti, o anche solo nel dubbio che possa essere così, dovremo subito portare il cane dal veterinario e informarlo sulle nostre paure. Potrebbe anche essere utile sapere che, come tecnica di primo soccorso, quando non si può subito andare in clinica, potremmo fargli bere molta acqua. Questa tecnica aiuta ad alleviarne gli effetti, ma se si è verificato l’avvelenamento ci sarà certamente bisogno di trattamenti che potrà effettuare solo un veterinario. Evitiamo allora tutti questo insospettabile oggetto perché è davvero molto pericoloso per la salute dei nostri cuccioli e potrebbe portarli pure alla morte.

Approfondimento

Non facciamo più questo terribile errore quando puliamo la pipì del cane