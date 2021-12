Durante il Natale, dopo il pensiero dei regali, il cruccio di tantissimi è cosa preparare durante i pranzi e le cene cui parteciperanno amici e parenti. Sono tante le ricette della tradizione in cui ci si può cimentare, magari apportando qualche variante. A tal proposito, cambieremo il volto degli spaghetti con le vongole grazie a questo ingrediente semplice e d’effetto per il cenone di Capodanno.

Ma oltre ai primi e ai secondi, sarebbe bello stupire gli ospiti con un dolce un po’ diverso dal solito senza però sprecare ciò che abbiamo in casa.

Pertanto, evitiamo sprechi anche con il monotono pandoro perché con questa idea non avanzerà neanche più una fetta. Infatti, in questo periodo le case degli italiani sono piene di tante leccornie, tra dolci della tradizione, panettoni e pandori.

Spesso capita che tra tante delizie qualcosa avanzi. Soprattutto può capitare che una volta aperto il panettone o il pandoro, puntualmente non venga consumato interamente e rimanga per giorni in attesa d’essere consumato. Quindi se proprio siamo stufi della classica fetta di pandoro o panettone, potremo creare con quello avanzato un dolce delizioso che stupirà i nostri commensali. Allora non resta che munirsi di tutti gli ingredienti necessari per preparare un dolce delizioso da servire ai nostri ospiti durante le cene natalizie.

Evitiamo sprechi anche con il monotono pandoro perché con questa idea non avanzerà neanche più una fetta

Per la preparazione del nostro dessert avremo bisogno di uno stampo natalizio o di un semplice coppa pasta. Mentre gli ingredienti sono:

1 pandoro o panettone (quello che avanza);

250 gr di mascarpone;

250 ml di panna fresca liquida;

50 gr di zucchero a velo;

30 gr di cocco rapè;

cacao amaro q.b.;

mirtilli rossi;

latte q.b.

Per prima cosa tagliamo il pandoro a fette di 1 cm e da queste ricaviamo la forma che desideriamo. Successivamente le disponiamo su una teglia rivestita di carta forno e le inforniamo a 180 gradi per qualche minuto, giusto il tempo di tostarle.

Successivamente, in una ciotola mettiamo insieme il mascarpone, la panna, lo zucchero e il cocco rapè e montiamo con le fruste elettriche. Mettiamo poi la crema in una sac à poche, prendiamo il pandoro tagliato e tostato lo farciamo e lo ricopriamo con un’altra fetta, che poi guarniremo con un ciuffo di crema e così via.

Una volta terminate le fette di pandoro, le decoriamo con del cacao amaro e dei mirtilli rossi intorno al nostro dolce e saranno pronte per essere servite.

Se siamo amanti del cocco, basteranno soltanto 4 ingredienti per realizzare in 20 minuti dolci biscotti nutrienti e leggeri.

