I muri di casa possono raccogliere tanti tipi di macchie, piccole e grandi che non sappiamo bene come eliminare. A volte si usano i sistemi sbagliati che rischiano solamente di aggravare la situazione. Allora evitiamo questo errore madornale per eliminare con efficacia le macchie dai muri.

I muri raccolgono macchie

I motivi per cui possiamo avere delle macchie sui muri sono tanti. Possono essere stati i bambini più piccoli ad aver giocato con i colori. Molto spesso è l’umidità che si accumula e lascia i suoi aloni, ma anche la muffa che s’installa e genera delle macchie maleodoranti. Schizzi d’olio dalla frittura degli alimenti, pomodoro, senza parlare di quando esplode il barattolo di ketchup oppure la caffettiera. Insomma le macchie in casa possono avere diverse origini, ma il problema è sempre lo stesso: come eliminare le macchie dai muri senza rovinarli.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Evitiamo questo errore madornale per eliminare con efficacia le macchie dai muri

Possiamo eliminare le macchie ricorrendo a prodotti chimici inappropriati. Ma possiamo anche utilizzare dei sistemi naturali, ma che alla fine rovinano un po’ dell’intonaco. Questo accade soprattutto se la casa è già un po’ vecchiotta e la pittura su muro è fatta con quella ad acqua da interni.

Molto spesso si ricorre all’acqua per eliminare queste macchie. Un errore madornale perché la pittura per interno ad acqua è esattamente sensibile all’acqua. E quella che sembrerebbe la soluzione più ovvia, si rivela invece quella più dannosa. Toglieremo sì la macchia, ma lasciando nel muro una zona sbiadita e senza colore.

Basta un po’ di mollica

Il sistema migliore per eliminare le macchie dai muri è di utilizzare un po’ di mollica di pane. In effetti le gomme da cancellare per gli artisti che disegnano con la matita, sono a base di mollica di pane. La mollica agisce in modo delicato e poco per volta riesce ad eliminare le macchie in modo efficace.

L’unica avvertenza da usare è che il pane sia fresco e la mollica morbida. Avremo in questo modo tra le mani una gomma da cancellare di alta qualità. Toglieremo così in modo molto semplice e con un sistema disponibile ogni momento, le macchie dalle pareti di casa.

Ecco una soluzione appropriata se in casa abbiamo i mobili tarlati.