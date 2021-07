Il periodo della gravidanza è sempre molto particolare per tutte le donne. Ciascuna ha le sue differenze e lo vive in modo diverso, ma ci sono sicuramente delle accortezze che valgono per tutte.

Sappiamo che molti prodotti come medicine, ma anche alimenti e prodotti cosmetici non possono essere utilizzati. Come prendersi cura della pelle quindi durante la gravidanza e l’allattamento? Vediamo quali sono i prodotti da evitare e quali invece possiamo usare in sostituzione.

Evitiamo questi prodotti quando siamo in gravidanza grazie a questi consigli cosmetici

Partiamo da quello che potrebbe risultare non adeguato nella maggior parte dei casi. Ad esempio, gli oli essenziali, i prodotti che contengono perturbatori endocrini e prodotti a base di aloe vera.

La maggior parte degli oli essenziali sono vietati sia per uso interno che esterno in gravidanza. Sia puri sia mischiati all’interno di un prodotto. Evitiamo questi prodotti quando siamo in gravidanza grazie a questi consigli cosmetici privilegiando gli oli ed i burri vegetali.

I deodoranti, le creme, le tinture per capelli, ma anche detergenti e shampoo contengono ormai sostanze che possono disturbare l’equilibrio ormonale. Nel caso della gravidanza e per la salute del bambino questi prodotti sono da evitare privilegiando quindi quelli naturali e bio al 100%.

L’aloe vera anche se ha molti effetti benefici contiene l’aloina, ovvero una molecola che potrebbe non essere benefica e quindi risultare tossica durante la gravidanza.

I prodotti sostitutivi da utilizzare durante gravidanza e allattamento

A parte l’olio di ricino che è da evitare, considerate le sue virtù che dilatano e servono a favorire il parto, preferiamo tutti gli oli vegetali. L’olio di mandorle dolci, di jojoba, di albicocche, di rose e via dicendo. I burri vegetali e soprattutto l’olio di karité sono da utilizzare in combinazione perfetta con gli oli. Olio e burro di karité sono infatti un mix geniale per attenuare le smagliature.

I cosmetici e prodotti per il corpo da prediligere sono sicuramente bio e naturali, per evitare appunto l’assorbimento di sostanze tossiche e perturbatori endocrini. Controlliamo sempre gli ingredienti dei prodotti che utilizziamo per evitare di sbagliarci e utilizzare un cosmetico non adeguato.