Come indossare le scarpe troppo grandi e avere comunque una calzata comoda? A volte capita che acquistiamo un paio di scarpe online e alla consegna ci accorgiamo che abbiamo sbagliato taglia. Oppure la taglia è quella giusta, ma semplicemente il modello scelto calza largo. Può capitare anche di acquistare scarpe da ginnastica con quel mezzo numero in più come spesso suggerito, per poi realizzare che sono troppo grandi per i nostri piedi. Quale che sia la ragione, quello che dobbiamo fare se vogliamo conservare e utilizzare queste scarpe, è perfezionarne la vestibilità. Evitiamo quindi di spedire indietro scarpe troppo grandi acquistate online, se con questi trucchi possiamo indossarle salvaguardando la salute del piede.

Cosa succede se indossiamo scarpe di una taglia più grandi?

Quando indossiamo calzature della giusta misura, assicuriamo una base stabile alla pianta del piede per aiutarlo a sostenere il corpo. Creiamo un allineamento ottimale dei piedi e delle ginocchia e riduciamo al minimo l’usura delle articolazioni e dei tendini. Quando la scarpa non si adatta perfettamente, potremmo compromettere la salute del piede (Buldt et al, 2018). Indossando scarpe troppo grandi, i piedi non ricevono un’assistenza adeguata e lavorano troppo per sostenere il corpo. Di conseguenza camminiamo in modo innaturale e disfunzionale e compromettiamo ulteriormente la salute dei piedi.

Evitiamo di spedire indietro scarpe troppo grandi se con questi trucchi possiamo indossarle salvaguardando la salute del piede

Di seguito vediamo semplici soluzioni, ma efficaci, per indossare le scarpe che tanto abbiamo desiderato, anche se un pochino più grandi. Con alcune utili riflessioni.

Indossare calze spesse

Se le scarpe sono di una taglia troppo grande, abbinarle a calzini più spessi può essere d’aiuto. Questo è una delle soluzioni più semplici. Tuttavia, teniamo presente che questa soluzione riempie tanto la lunghezza quanto la larghezza. Le scarpe potrebbero quindi risultare più aderenti. Questo trucco funziona bene con scarpe da ginnastica o stivali. Non è l’ideale per chi ha piedi che sudano molto.

Le care solette

Le solette sono inserti imbottiti morbidi che si posizionano all’interno della scarpa sopra il plantare. Sono disponibili sul mercato diverse soluzioni, a seconda di cosa abbiamo bisogno, come l’ammortizzazione o il supporto aggiuntivo. Generalmente le solette sono abbastanza utili quando si affrontano problemi di taglia. Inoltre, sono relativamente economiche, quindi vale sicuramente la pena provare.

Imbottitura fai da te

Questa è una soluzione rapida ed economica. Con materiali vari, come ad esempio i batuffoli di cotone, riempiamo la punta della scarpa. Anche la carta delle scatole delle scarpe si presta a essere riciclata in questo utile modo. Questo trucco impedisce ai piedi di scivolare avanti e indietro mentre camminiamo. Questo trucco funziona meglio con le scarpe basse e le decolleté con i tacchi. Evitiamo questa soluzione per una lunga passeggiata o se ci dobbiamo allenare perché il materiale inserito risulterebbe scomodo.

Strisce sul tallone

Le strisce sul tallone sono cuscinetti adesivi che si attaccano al tallone o alla scarpa per migliorare le calzature scomode. Tuttavia, il loro design a strisce ci consente di posizionarli praticamente ovunque nella scarpa per riempire lo spazio extra. È un’idea che vale la pena provare.

È il caso di rivolgersi a un professionista?

Potremmo anche pensare di consultare un calzolaio. Purtroppo, oggi come oggi, non sono sempre facili da trovare e il prezzo del servizio potrebbe essere costoso. Quindi portiamo dal professionista solo le scarpe alle quali teniamo di più.

Infine, teniamo presente che tutto dipende da quanto effettivamente sono grandi le scarpe. Se sono troppo grandi, non c’è molto che possiamo fare.

