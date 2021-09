Il marketing è una disciplina tanto complessa quanto affascinante. Questo tipo di studio, infatti, si occupa di analizzare con esattezza alcuni aspetti del mercato. E, in particolar modo, cerca di individuare i modi migliori per vendere, creando un contatto diretto con i consumatori. Dunque, da esso, nascono delle strategie di vendita che possono rivelarsi più o meno efficaci. E, nonostante alcune persone non se ne accorgano, questo tipo di strategie sono presenti nella nostra vita di tutti i giorni in più ambiti. Per esempio, quando entriamo nel supermercato per fare la spesa e procurarci dei beni di prima necessità, ci ritroviamo in una zona fortemente influenzata da questa disciplina.

Evitiamo di cadere in questo piccolo tranello dei supermercati se non vogliamo spendere più di quanto desidereremmo

Forse non tutti se ne rendono conto, ma ci sono alcune strategie di vendita al supermercato davvero efficaci. Avevamo già cercato di spiegarne una in “Un trucco geniale usato dai supermercati per indurci a spendere di più senza farcene rendere conto”. Oppure, ne possiamo facilmente individuare tanti altri. Ne avevamo evidenziato un ulteriore, per esempio, nel nostro precedente articolo “I supermercati riescono a farci spendere cifre esorbitanti con questo trucco di cui non ci accorgiamo”. Ma di certo non è finita qui. Il marketing, infatti, è in continua evoluzione. E le strategie sembrano non fermarsi mai. Proprio per questo motivo, però, oggi vogliamo spiegarne un’altra.

Ecco un ulteriore segreto che si basa su strategie di marketing davvero interessanti ed efficaci

Cerchiamo per un attimo di focalizzare il supermercato in cui andiamo spesso. Dopo alcuni reparti, sarà molto facile per noi immaginare un oggetto nello specifico. Infatti molto spesso, nei corridoi, troviamo alcune ceste con diversi prodotti messi alla rinfusa. E ci avviciniamo il più delle volte anche solo per dare un’occhiata per vedere se c’è qualcosa che ci potrebbe servire, nonostante non sia sulla nostra lista. Bene, in questo modo siamo attirati da una vera e propria strategia di marketing. Infatti, un carrello con degli oggetti alla rinfusa sembra casuale e disordinato.

E quando i prodotti sono posti in maniera disorganizzata, danno al consumatore l’idea di economicità. Solitamente, infatti, i prodotti lussuosi sono esposti in grandi vetrine illuminate e decorate ad hoc. Qui, invece, si tenta proprio di fare il contrario, dando l’idea di un basso costo. Perciò, evitiamo di cadere in questo piccolo tranello dei supermercati se non vogliamo spendere più di quanto desidereremmo.

Approfondimento

In questo modo i supermercati riescono a farci spendere più soldi senza farcene accorgere