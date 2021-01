Dover evitare le truffe sta diventando un vero e proprio lavoro a tempo pieno. Tutti hanno un telefono oggigiorno, e sembra che il pericolo di essere ingannati sia sempre dietro l’angolo. Per questo motivo è davvero importante essere informati e soprattutto essere consci di come comportarsi, qualora ci si trovasse di fronte a una situazione del genere. Oggi noi del team di ProiezionidiBorsa vogliamo parlare di una trappola ben congegnata, che avviene tramite chiamata. Dunque, vediamo come evitare una delle truffe telefoniche più comuni che sta ingannando molte persone.

Truffa One Ring, ecco in cosa consiste

Oggi analizziamo nei particolari la truffa telefonica One Ring. Si tratta di una delle trappole più conosciute, ma anche una delle più insidiose. Questo perché non è facile riconoscere a prima vista l’inganno. In poche parole, sul cellulare arriva uno squillo da un numero che non è presente in rubrica. Quando il cellulare avrà squillato una volta, la chiamata si interromperà di botto. L’intento è quello che la persona richiami il numero, pensando magari che si possa trattare di un’offerta di lavoro o di un avviso importante. Ed ecco che l’inganno funziona e la truffa è compiuta.

Perché richiamando si cade nell’inganno?

In sintesi, quando si richiama quel numero non salvato in rubrica che ha effettuato un solo squillo, la chiamata viene addebitata. Dunque, il malcapitato troverà il conto telefonico svuotato, e sarà il truffatore a beneficiarne. Per evitare che ciò accada, si può agire in un solo modo. Si dovrà salvare il numero in rubrica, andare su WhatsApp, e scrivere un messaggio al numero da cui abbiamo ricevuto la chiamata. Solo in questo modo potremo sapere se lo squillo ricevuto viene da una persona realmente interessata a comunicarci un’informazione o se, più probabilmente, quel numero appartiene a un truffatore. Perciò, ecco come evitare una delle truffe telefoniche più comuni che sta ingannando molte persone.

