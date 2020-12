Gli italiani non sopportano la forfora e ricorrono spesso a prodotti mirati in vendita presso i negozi. Molti non sanno che ci sono delle alternative semplici per creare maschere antiforfora. Evitare la “neve” sulle spalle con tre prodotti di uso comune è possibile sfruttando argilla verde ventilata, sale fino e bicarbonato di sodio. I nostri Esperti di ProiezionidiBorsa hanno fatto le prove per vedere cosa effettivamente succede. Questi rimedi naturali vengono tramandati dalle vecchie generazioni. I nostri Lettori con questo articolo, hanno l’opportunità di capire come fare vari tipi di maschere antiforfora.

Maschera a base di bicarbonato di sodio

Partiamo dalla maschera a base di bicarbonato di sodio. Bagnare i capelli, distribuire il bicarbonato di sodio su tutto il cuoio capelluto, applicandone poco alla volta e massaggiare per qualche minuto. Bagnare un pochino la testa per permettere al bicarbonato di arrivare anche sulle lunghezze.

Massaggiare i capelli per qualche secondo e risciacquare senza procedere allo shampoo. Mettendo il bicarbonato, bisogna fare attenzione perché questo ingrediente tende a rendere i capelli più secchi. Non bisogna preoccuparsi di questo disagio. La soluzione è di applicare una maschera nutriente solo sulla lunghezza dei capelli secchi.

Maschera antiforfora con argilla verde ventilata

Mescolare argilla verde ventilata e acqua in uguale quantità in modo da ottenere un composto omogeneo. Massaggiare il cuoio capelluto per qualche minuto utilizzando una parte del composto. Completare l’applicazione sul resto della lunghezza. Lasciare in posa per trenta minuti e procedere con lo shampoo abituale.

Sale in testa

Non bisogna sorprendersi, ora, per quanto diciamo: per combattere la forfora ci vuole sale in testa. Infatti mescolando due cucchiai di sale fino con acqua può la comparsa della forfora. L’acqua deve solo rendere il sale una poltiglia abbastanza morbida da poter essere massaggiata sul cuoio capelluto per dieci minuti. Lasciare in posa per cinque minuti, sciacquare e procedere con lo shampoo abituale. Come abbiamo visto, evitare la “neve” sulle spalle con tre prodotti di uso comune è semplicissimo.