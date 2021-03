Per una vita sana ed equilibrata, è indispensabile fare attività fisica. Insieme ad un’alimentazione bilanciata, infatti, essa è un punto fisso per la salute di ognuno.

Il Ministero della Salute raccomanda un minimo di tempo che bisogna dedicare agli esercizi. Anche l’OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità cerca di promuoverla per tutte le fasce d’età. Secondo le differenze del caso.

Vi sono diversi modi di allenarsi. Si parte dall’esercizio aerobico per arrivare a quello per l’ipertrofia. Passando per l’allenamento per la forza. Ci sono diverse strategie e programmazioni in base agli obiettivi che ci si prefissa. L’importante è fare ogni cosa con cognizione di causa. Il consulto con un esperto è imprescindibile.

In un altro articolo si è parlato di come allenarsi a casa senza andare in palestra. Anche in questo modo si possono raggiungere gli effetti desiderati.

Altrettanto importante, però, è cercare di evitare infortuni muscolari quando ci si allena a casa.

L’infortunio può essere dietro l’angolo

Ci possono essere diverse cause che portano ad un infortunio. Di sicuro esso è una tragedia per qualsiasi atleta. Non esiste nulla di più nefasto. Esso può incidere anche sull’equilibrio psicologico del soggetto. Soprattutto chi considera l’esercizio una parte fondamentale della routine quotidiana.

Guarire da un infortunio non è semplice. Bisogna mettere da parte l’allenamento per diverse settimane, se non mesi. Bisogna recuperare la forma giusta. Non si devono tralasciare i segnali che dà il nostro corpo. Non si deve cedere alla tentazione di ritornare subito al 100%.

Soprattutto per chi si allena in casa, l’infortunio è dietro l’angolo. Non c’è un personal trainer che può darci consigli e rimetterci sulla buona strada. Di conseguenza bisogna essere particolarmente saggi ed evitare infortuni muscolari quando ci si allena a casa.

Alcune regole fondamentali

Prima di lanciarsi in un’attività fisica forsennata, bisogna osservare alcune regole. Innanzitutto bisogna abituare il corpo al movimento con esercizi aerobici blandi. Una corsa sul posto è la scelta giusta.

Lo stretching, inoltre, è fondamentale. Allungare i muscoli e riscaldarli per bene ridurrà drasticamente il rischio di infortunio. Un’altra regola aurea è non andare oltre le proprie potenzialità. È consigliabile sottoporre il corpo a sforzi titanici.

Anche l’alimentazione è essenziale. La vitamina D è importante per le ossa. Si può assumere tramite frutta in guscio, semi, cereali e formaggi. Il potassio che si trova nelle banane fa bene ai muscoli. La vitamina C contenuta in kiwi o agrumi è un alleato della flessibilità.

Non bisogna dimenticare, infine, di idratarsi in maniera appropriata.