In questi ultimi anni siamo perseguitati dalla paura di infezioni virali e batteriche. Potenzialmente ogni luogo nasconde esseri microscopici pronti ad attaccarci. Per questo ci siamo abituati a stare attenti e proteggerci con mascherine e guanti. Ma pochi di noi immaginano che i batteri e i germi più pericolosi si nascondono nelle nostre case.

Infatti, uno dei luoghi più ricchi di batteri è il bagno. Durante la pulizia quotidiana spesso dimentichiamo angoli che danno poco nell’occhio. Uno di questi è il porta spazzolini da denti. Sul fondo di questo oggetto si accumulano tantissimi batteri e microrganismi invisibili. Per non parlare dello stesso spazzolino da denti che spesso chiudiamo bagnato nel portaspazzolino.

L’unico modo per eliminare ogni microbo e batterio dal nostro spazzolino è sterilizzarlo. Ecco come evitare infezioni batteriche della bocca con un solo ingrediente eccezionale per disinfettare lo spazzolino da denti. In questo articolo vediamo come evitare ogni tipo di contaminazione facilmente e in pochi secondi.

Ma perché gli spazzolini sono tra gli oggetti più contaminati? Per prima cosa, non dimentichiamo che questo oggetto viene a contatto con la nostra bocca ma anche con tutti i rimasugli di cibo. L’umidità e questi resti creano un ambiente perfetto per la proliferazione microbica. In più, gli spazzolini con setole molto strette tra loro raccolgono più materiale organico.

Quindi la contaminazione viene dal cibo, dal dentifricio, dalla saliva, dal sangue delle gengive e dalla placca. Quando poi, subito dopo aver lavato i denti, chiudiamo lo spazzolino nel suo contenitore la questione peggiora. Infatti, l’umidità che si crea all’interno è perfetta per i batteri e li fa sopravvivere fino a 24 ore.

Il modo migliore per disinfettare lo spazzolino consiste nel pulire accuratamente le setole dopo ogni lavaggio. Non ci deve essere alcun resto di cibo. Ciò è possibile usando uno stuzzicadenti o un altro spazzolino. Subito dopo prendiamo dell’acqua ossigenata e uniamo qualche goccia di succo di limone. Con questa soluzione detergiamo la testa e le setole. Vedremo formarsi una schiumetta bianca che indica che l’acqua ossigenata e l’acido citrico stanno agendo. In questo modo saremo più sicuri dell’avvenuta sterilizzazione.

Dopo aver fatto questa operazione, mettiamo lo spazzolino ad asciugare in posizione verticale. Come abbiamo visto, l’errore più comune che facciamo è di riporlo nel suo contenitore ancora bagnato. Quindi attendiamo che la testina sia asciutta per coprirla. Se fosse ancora umida sarà necessario attendere ancora. Proponiamo anche la lettura della guida alle proprietà e agli usi sconosciuti dell’acqua ossigenata che rivoluzionano la vita.