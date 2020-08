CNH Industrial non passa un buon periodo, per cui evitare i mezzi pesanti a Piazza Affari almeno per le prossime settimane potrebbe essere una buona scelta d’investimento. Nel lungo periodo, invece, si stanno creando le condizioni per un rialzo interessante.

I fondamentali per un rialzo duraturo ci sono tutti. Da un’analisi basata sui multipli di mercato, infatti, qualunque indicatore si utilizzi (PE, PEG, PB) CNH Industrial risulta essere sottovalutato sia rispetto al settore di riferimento che al mercato italiano.

Gli analisti sono un po’ più prudenti con un giudizio Hold e un prezzo obiettivo medio in linea con le quotazioni attuali. Analogo risultato si ottiene considerando il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, che esprime una sopravvalutazione di circa il 10%.

Cerchiamo di capire ora quali siano i livelli da monitorare con attenzione per le prossime settimane.

Evitare i mezzi pesanti a Piazza Affari almeno per le prossime settimane: i livelli chiave individuati dall’analisi grafica

CNH Industrial (MIL:CNHI) ha chiuso la seduta del 29 luglio in ribasso del 1,82% rispetto alla seduta precedente a quota 6,242€.

Questa seduta potrebbe avere implicazioni molto negative per le quotazioni di CNH Industrial. Come si vede dal grafico sul time frame giornaliero, infatti, la chiusura è stata inferiore all’importantissimo supporto in area 6,284€ (I° obiettivo di prezzo). Se non dovessimo assistere a un immediato recupero potrebbe esserci un’accelerazione ribassista nel breve periodo.

Sul settimanale la situazione è analoga, anche se bisognerà attendere la chiusura di venerdì 31 luglio per capire cosa potrebbe succedere nel medio periodo. Monitorare con attenzione, quindi, il supporto in area 6,3728€.

Per entrambi i time frame nel caso di un pronto recupero gli obiettivi al rialzo rimangono quelli indicati in figura. In caso contrario dovremmo andare a calcolare gli obiettivi ribassisti.

Cosa potrebbe succedere nel lungo periodo?

Per il lungo periodo, invece, le cose si stanno mettendo meglio con il BottomHunter che sta per dare un segnale di minimo segnato. Ci sono, quindi, i presupposti per un’inversione rialzista e un rialzo di almeno il 30% dai livelli attuali.

