Pochi animali hanno con l’uomo un rapporto così stretto paragonabile a quello con il cane. Un rapporto fatto di fedeltà e lealtà che sopravvive nel corso dei secoli. Nonostante il legame così saldo, non sempre la presenza di qualche cane si può dire completamente privo di difficoltà e problemi. Come tutti gli esseri viventi, infatti, hanno la necessità di assolvere ai propri bisogni fisiologici e non sempre lo fanno nei posti più adatti.

Un discorso che si può applicare al nostro cane, ma altrettanto spesso anche ai cani randagi o del vicinato che circolano attorno alla nostra abitazione. Anzi, tanto più su quest’ultimi, con i quali non abbiamo campo di azione a livello educativo.

Bisogni davanti alla porta, in giardino e altri posti

I cani sono alquanto abitudinari nei propri bisogni fisiologici e difficilmente abbandonano il posto scelto come propria toilette. Spesso capita che urinino e defechino proprio vicino alla nostra porta, nonché sui muri, sulle ruote dell’auto, in giardino o sulle piante. La conseguenza è trovarsi involontariamente a calpestare ciò che hanno lasciato, subire danni ai propri spazi ma anche, con un certo ribrezzo, dover ripulire.

Sarà necessario dunque trovare un modo per evitare che i cani facciano pipì e cacca in determinati punti. Naturalmente sempre prestando attenzione che la soluzione non nuoccia in alcun modo al cane. Nel caso di cani altrui che si aggirano nei nostri spazi e che vi hanno collocato il proprio wc, potrebbe bastare semplicemente una recinzione, quale una staccionata o una rete. Ovviamente dovrà essere priva di buchi in cui introdursi e abbastanza salda da non potersi spostare.

Evitare che i cani facciano pipì e cacca in posti non voluti con 3 soluzioni più 2 repellenti fai da te

Per distogliere i cani dal fare i bisogni nel prato e sulle piante potremmo munirci di un irrigatore automatico. Non solo sarà utile per annaffiare, ma allontanerà anche i cani che non amano affatto farsi il bagno. In altri posti invece potremmo adottare altri rimedi. Se per allontanare le zanzare possiamo servirci di una pianta, nel caso dei cani potrebbero esserci utili dei repellenti.

Possiamo acquistare nei negozi specializzati appositi disabituanti. Si tratterebbe di prodotti naturali innocui non graditi al cane e che coprirebbero l’odore delle precedenti deiezioni. Di conseguenza si disabituerebbe a usare quella toilette. Si può valutare però anche la possibilità di usare dei repellenti naturali che abbiamo già in casa. Il primo è l’aceto, basterebbe mischiarlo a dell’acqua e spruzzarlo sul luogo del misfatto, dopo averlo ripulito.

L’altro è il limone. Bisognerebbe spremerne il succo e raccoglierlo. Dopo di che lo si spruzzerà laddove il cane non deve andare. Per far resistere maggiormente l’aroma, si possono anche impregnare delle stoffe o dei batuffoli e collocarli sul posto.

