Evita di pagare il bollo auto con questi metodi legali! 

Se possiedi un’auto, hai un appuntamento annuale con il pagamento del bollo a cui non puoi mancare! Ma ci sono alcune situazioni nelle quali si è essenti dal pagamento, oppure qualcun lo pagherà per te. Evita di pagare bollo auto con questi metodi legali!

La legge italiana prevede una serie di possibilità, grazie alle quali puoi risparmiare qualche soldino. Innanzitutto, è doveroso ricordare che l’esenzione dal pagamento spetta ad una categoria protetta dei proprietari. Parliamo delle persone con alcune disabilità, in possesso di auto diesel che non superano 2800 cc o benzina 2000 cc. In questo caso l’intestatario deve essere la persona disabile o il famigliare che si prende carico di loro fiscalmente.

Ma non solo! I proprietari delle seguenti categorie di veicoli possono beneficiare di esenzione. Vediamo quali,

Le auto ecologiche che rispettano la normativa

Si riferisce alle auto ibride, elettriche e GPL se individuate dalla normativa regionale di riferimento. Secondo la regione di immatricolazione, le auto possono avere un’esenzione totale o solo temporanea, con un successivo sconto importante. Per avere informazioni aggiornate sulle esenzioni e sconti, contatta l’Ufficio di Tributi della tua regione.

Anche le minicar non pagano il bollo, ma solo la tassa di circolazione. Le auto d’epoca con oltre 30 anni di età, invece, in automatico sono esentate dal pagamento del bollo, ma pagano comunque la tassa di circolazione.

Un’altra soluzione per non pagare il bollo è quella del noleggio a lungo termine o il car sharing.

In questi casi a pagare il bollo saranno i proprietari del veicolo. Queste soluzioni presentano tanti altri vantaggi. Infatti, anche l’assicurazione e altre spese di manutenzione spettano ai proprietari dei mezzi. Naturalmente esistono diverse formule contrattuali che prevedono le più variegate sfaccettature sui diritti e obblighi dei contraenti.

Se non hai ancora pagato il bollo auto o sei in ritardo, in questo articolo troverai le informazioni utili per te.